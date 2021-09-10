AK Parti'li Keşir: AK Parti büyük bir kadın hareketidir - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, kadınların, bireysel, temel insan haklarına erişiminin AK Parti olarak temel sorumlulukları olduğunu belirterek, "5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere yaklaşık 600 bini bulan gönüllü teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği ve 3 gün sürecek istişare ve eğitim kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in açılış konuşmasını yaptığı kampa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj gönderdi. Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen kampa, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile 81 il kadın kolları başkanları katıldı.

Keşir, 2001 yılında AK Parti'yi kurarken, bu ülkenin çocukları ve onların yarınları için çaba içinde olduklarını söyleyerek, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir' sözü partimizin kadın çalışmalarını ve vizyonunu özetlemektedir" diye konuştu.'AK PARTİ BÜYÜK BİR KADIN HAREKETİDİR'Keşir, AK Parti'nin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "Kadınların demokratikleşme mücadelesine inanan, kadınlar ve erkekler el ele vererek, 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla 'biz buradayız' dediler. Anadolu'nun dört bir yanında, şehri ve ülkesi için canla başla çalışan kadınların partisidir AK Parti. 5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere yaklaşık 600 bini bulan gönüllü teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir" dedi.Yasakların ortadan kalması, 81 ilde erişilebilir eğitim fırsatları, kadın çalışmaları için aldıkları en önemli mesafelerden olduğunu kaydeden Keşir, "AK Parti olarak, iktidar partisi olarak, kadınların, bireysel, temel insan haklarına erişimi birinci, temel sorumluluğumuz. Bununla birlikte, eğitimde fırsat eşitliği, işgücü piyasaları ile üretime katılım, karar alma mekanizmasına katılım, şiddetle mücadele önemli çalışma alanlarımızdan. 20 yıllık karnemiz aslında çabamızı da çok açık bir şekilde özetlemekte" diye konuştu.'SORUMLULUKLARIMIZIN DA FARKINDAYIZ'20 yılda, kadınların üniversite eğitimine erişimini yüzde 13,5'ten yüzde 46'ya yükselttiklerini söyleyen Keşir, "Biz bununla birlikte kadınların kamuda görev alma oranını yüzde 40'ı aştı, öğretmenlerde bu oran yüzde 60, avukat oranı yüzde 46, hekim oranı yüzde 44, öğretim görevlisi oranı yüzde 43 oldu" dedi.Keşir, "Artık okulda, üretimde, karar alma mekanizmalarında ve daha pek çok alanda kadınlar, üretimin ve büyük Türkiye 'nin vazgeçilmez bir parçası" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla birlikte; muhafazakar demokrat bir partiyiz biz. Ailenin, bireyi topluma hazırlamadaki rolünün ve görevinin de farkındayız. Hak ve görev dengesi sağlıklı aileler, çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir. Hem birey olarak hem de anne, eş, evlat, kardeş olarak, rol ve sorumluluklarımızın da farkındayız. Biliyoruz ki sağlıklı ve güçlü aileleri, kararlılıkla kadın ve erkek birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin beşeri sermayesini güçlendireceğiz."Keşir'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının yayımlanmasının ardından kamp basına kapalı devam etti.GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI İLE DEĞERLENDİRME YAPILACAKKampta, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın 2023 yol haritası doğrultusunda temellendirdiği teşkilat çalışmaları, yurt çapında yürütülen ve yeni başlayacak olan projeler değerlendirilecek. Kampta, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'Yakın Siyasi Tarihimiz' konulu sunum yapacak. Kampın ikinci gününde, Serhat Yabancı 'Aile İçi İletişim' konulu bir seminer verecek. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 'ın da konuşma yapacağı kampta, AK Parti Denizli Nilgün Ök , sosyal medya kullanımı hakkında eğitim verecek. Kampta, Can Çağatay Yetik 'Diksiyon ve Sahne Üzeri Hitabet', Prof. Dr. Zakir Avşar ise 'Seçmenle Etkili İletişim Teknikleri' hakkında eğitim verecek.

Kampın son gününde ise AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Jülide Sarıeroğlu, Erkan Kandemir ile istişare ve genel değerlendirme toplantısı yapılacak.