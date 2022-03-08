AK Parti Kadın Kollarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika

AK Parti Karaman Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Coştu, Parti İl Binasında düzenlenen toplantıda, büyük Türkiye hedefinin kadın erkek omuz omuza gerçekleşeceğini söyledi.

Bu hayalin beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğini ifade eden Coştu, şunları kaydetti:

"Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan haklan hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik."

Coştu, AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalıştıklarını belirterek, "Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum" dedi.