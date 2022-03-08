AK Parti'li Keşir: Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan; fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partisinin genel merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Keşir, toplumda kadının önemine değinerek, "Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj; büyük Türkiye hedefimizi kadın-erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan; fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık" dedi.

'KADIN İSTİHDAMI 6 MİLYONDAN 10 MİLYONA YÜKSELDİ'

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edildiğinin ifade eden Keşir, "Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretimdeki kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5'e ulaşmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlarda kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına; işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den 34'e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de 'Nerede Kalmıştık' eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadına şiddet olaylarının son bulması için de büyük bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Keşir, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki; bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)-