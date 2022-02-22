AK Parti'li Keşir: Çalışmalarımız beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde - Son Dakika
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AK Parti'li Keşir: Çalışmalarımız beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde

22.02.2022 23:41

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Politikacılar ve akademisyenler olarak büyük Türkiye hayalinden bahsedilirken, mutlaka kadının beşeri sermayesinin güçlendirilmesi de konuşulmalı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Politikacılar ve akademisyenler olarak büyük Türkiye hayalinden bahsedilirken, mutlaka kadının beşeri sermayesinin güçlendirilmesi de konuşulmalı. Yaklaşık 1 yıldır yaptığımız çalışmalar, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve büyük Türkiye hayaline adım adım gitme yönünde" dedi.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Akademi Buluşmaları'nda kadın akademisyenlerle bir araya geldi. Burada konuşan Keşir, siyasi partileri besleyen kanallardan birinin akademik çalışmalar olduğunu belirterek, toplumu doğru okumanın, doğru veriyi elde etmenin ve iyi bir analitik düşünceyle iyi bir eylem planı hazırlamanın politika oluştururken son derece önemli olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetinin kadınlara yönelik hizmetlerini anlatan Ayşe Keşir, bundan sonraki yol haritalarını oluşturulmak amacıyla böyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Niye kadın konusu, niye akademisyenler? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir sözü var, 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir'. Yani kalkınma perspektifiyle baktığınızda da sadece cinsiyet temelli bir bakış açısı için söylemiyorum. Kalkınma perspektifiyle baktığımızda da kadın dediğimiz, kadın bir beşeri sermayenin güçlü bir unsurudur. Politikacılar ve akademisyenler olarak büyük Türkiye hayalinden bahsedilirken, mutlaka kadının beşeri sermayesinin güçlendirilmesi de konuşulmalı. Yaklaşık 1 yıldır yaptığımız çalışmalar, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve büyük Türkiye hayaline adım adım gitme yönünde" dedi.

AK Parti'li Keşir, konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti'li Keşir: Çalışmalarımız beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde
AK Parti'li Keşir: Çalışmalarımız beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde
AK Parti'li Keşir: Çalışmalarımız beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde

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Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Keşir: Çalışmalarımız beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde - Son Dakika


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