AK Parti'li Keşir'den, "Dünya Kadın Hakları Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadın-erkek birlikte inşa ettiğimiz bu yolda, büyük ve güçlü Türkiye'nin kadınları olarak, eşit haklar ve fırsatlarla, gelecek nesillerin işçi, emekçi, girişimci, sanatçı, mühendis, doktor, öğretmen, sporcu, gazeteci ve milletvekili kadınları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Keşir, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanı ve milleti için tarih boyunca emek veren, alın teri döken kahraman Türk kadınının, 87 yıl önce bugün, ülkesinin yarınlarında söz sahibi olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk kadınının, dünyada pek çok ülkeden önce, 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Yeni Türkiye'nin geleceğinin inşasında, fikirleriyle var olan kadınlar için ikinci önemli bir dönüm noktası da, ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandığı ve seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettiği 7 Haziran 2015 tarihidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, kurulduğu ilk günden itibaren yasakçı uygulamalara karşı çıkarak, kadınların önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırmıştır. 1935 yılında, ülkemizde kadınlar ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildi. Bu oran, 2002 seçimlerine kadar hiç aşılamamışken, 2018 seçimleriyle birlikte bugün parlamentoda kadın temsil oranı yüzde 17,4'e yükselmiştir. Kadın-erkek birlikte inşa ettiğimiz bu yolda, büyük ve güçlü Türkiye'nin kadınları olarak, eşit haklar ve fırsatlarla, gelecek nesillerin işçi, emekçi, girişimci, sanatçı, mühendis, doktor, öğretmen, sporcu, gazeteci ve milletvekili kadınları için çalışmaya devam edeceğiz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 87. yıl dönümü hepimize kutlu olsun."