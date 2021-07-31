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AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara "hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin" çağrısı - Son Dakika

AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara "hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin" çağrısı

31.07.2021 11:00

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, daha fazla girişimci kadının devlet desteklerinden haberdar olması ve iş kurması için tüm ülkeyi şehir şehir gezdiklerini belirterek, "Bütün kadınlara çağrımdır;

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, daha fazla girişimci kadının devlet desteklerinden haberdar olması ve iş kurması için tüm ülkeyi şehir şehir gezdiklerini belirterek, "Bütün kadınlara çağrımdır; bir enerjiniz, bir fikriniz, bir hayaliniz varsa, lütfen bunu yapmak için harekete geçin." dedi.

Hakkari ziyaretiyle başladıkları "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nın 21'incisini gerçekleştirmek için dün Konya'ya gelen Keşir, program sonrası AA muhabirine, kadınlar için sahada olduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri her ilde kadınların hayatına dokunmak istediklerini, bunun için de iş kurma hayali taşıyan kadınları, aldığı destekle iş kurup başarılı olmuş kadınlarla bir araya getirdiklerini dile getiren Keşir, "Farklı kurumlardan kadınlara verilen hibe ve destekler var. Sıfır faizli krediler var hatta bazıları 1 ya da 2 yıl geri ödemesiz olan krediler. Bunların büyük bir kısmının kamuoyunda çok az bilindiğini gördük ancak bir yandan bunu bilip kullanan, başarılı kadınlar da var. Gittiğimiz her ilde bu toplantıları yapıyoruz." diye konuştu.

"Desteklere daha çok kadın müracaat etsin istiyoruz"

Aldığı destekle iş kuran kadınların iş yerlerinde çekim yaptıklarını ve hikayelerini, diğer kadınlara ilham vermesi için buluşmalarda izlettirdiklerini anlatan Keşir, şöyle devam etti:

"Girişimci kadınımız bir sera desteği alıyor, serasında çekim yapıyoruz. Biz Ankara'dan gelip anlattığımızda o gerçeklik hissi tam olarak olmuyor ama Konya'dan, Bursa'dan, Balıkesir'den kadınlar, her ilden kadınlar, kendi illerindeki kadınların yaptığını görsün istiyoruz. Burada amacımız kadınlara 'yapabilirlik' duygusunu fazlaca vermek ve bu sayıyı arttırmak çünkü bu fonlar, destekler, bakanlıklarımızın, belirli kurumların bütçelerinde mevcut. Biz de desteklere daha çok kadın müracaat etsin istiyoruz. Burada ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınlardan bahsediyoruz, bir kısmı eğitimini bitirmiş ya da belki eğitimin dışında kalmış, iş hayatının dışında kalmış, hepsini bir şekilde sisteme dahil etmek... Eğer bir fikir varsa, kafasında kurduğu, hayal ettiği, planladığı ama 'Nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım' dediği bir şey varsa, işte o kapıyı biz onlar için aralamak istiyoruz."

Keşir, KOSGEB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadınlara yönelik çok sayıda destek programının bulunduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın, çiftçilik yapmak istiyorsa, işletme kurmak istiyorsa, elinde bir zanaati varsa, kuaförse, terziyse, o zanaatiyle ilgili bir iş kurmak istiyorsa, hepsiyle ilgili yapabileceği, bir yerden başlayabileceği imkan var. Sermaye desteği var, eğitim desteği var. Eğer diploması varsa ama 'İş bulamıyorum' diyorsa İŞKUR'un işbaşı destek programı var. Biz istiyoruz ki daha çok kadın bunu bilsin, bütün bunlardan faydalansın. Onun için bizim kadınlardan ricamız; gidin, bu kurumlara müracaat edin, aklınızdaki fikri, iş projenizi, yapmak istediğinizi anlatın."

Amasya'da 23 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş bir kadının aldığı KOSGEB desteğiyle iş kurduğunu anlatan Keşir, "Kızımız, 2 pres makinesiyle şu an bütün Karadeniz'e baklava-börek tepsisi satıyor, inanılmaz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlara çağrımdır, bütün kadınlara çağrımdır; bir enerjiniz, bir fikriniz, bir hayaliniz varsa, lütfen bunu yapmak için harekete geçin. Bu kurumlardan birinin kapısını çalın ve birinde cevap bulamazsanız diğerini çalın. Mutlaka sizin fikrinize uygun bir yer, bir program buluruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların bu konuda bilinçlenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Keşir, şunları söyledi:

"Konya'da 2 bin küsur kadın çiftçinin desteklerden faydalandığını öğrendik. Bu sayının çok daha fazla olmasını, 2 bin değil de 12 bin olmasını arzu ederim çünkü Konya bir tarım şehri. Bu sayıların hızla artmasını bekliyoruz. Kalkınmanın Anadolu'dan başlayacağına inananlardanım. Tabii büyük sermayeler kalkınma için önemli ama bu küçük girişimler ve küçük sermayelerle, KOBİ dediğimiz yapılarla, özellikle kadınların üretime girmesinin, Türkiye ekonomisinde büyük bir büyümeye vesile olacağına inanıyorum."

AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin çağrısı
AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin çağrısı
AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin çağrısı
AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin çağrısı

Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Keşir'den iş kurmak isteyen kadınlara 'hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin' çağrısı - Son Dakika


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