AK Partili Keşir patlamanın yaşandığı maden ocağına geldi - Son Dakika
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AK Partili Keşir patlamanın yaşandığı maden ocağına geldi

16.10.2022 18:28

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Rıdvan Acet, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Rıdvan Acet, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Maden ocağına gelerek bir süre görevlilerle görüşen Keşir, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Daha sonra Kökyol Mahallesi ve Makaracı köyünde maden işçileri Acet, Mercan, Serenli ve Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Keşir, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Keşir, patlamada hayatını kaybeden Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgül'ün Ahatlar köyünde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Keşir patlamanın yaşandığı maden ocağına geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Keşir patlamanın yaşandığı maden ocağına geldi - Son Dakika
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