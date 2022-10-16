Daha sonra Kökyol Mahallesi ve Makaracı köyünde maden işçileri Acet, Mercan, Serenli ve Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Keşir, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Mustafa Yıldırım, AK Parti, Serenli, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Partili Keşir patlamanın yaşandığı maden ocağına geldi - Son Dakika

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