Programa, Vali Cevdet Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA

Ayşe Keşir, Kaynaşlı, AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı - Son Dakika

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