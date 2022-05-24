AK Parti'li Keşir, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadın çalışmalarına, Türkiye'nin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi olarak baktıklarını söyledi.

Keşir, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarında katıldı.

AK Parti'nin Kadın Kolları teşkilatının 5,5 milyon üyesi ve yaklaşık 600 bini bulan kadın teşkilat mensubunun bulunduğunu anımsatarak, "20 yıldır kadının eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere, yaptığımız o bütün düzenlemeleri bir araya getirdiğinizde aslında AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz." diye konuştu.

Keşir, düzenledikleri kadın buluşmasının 66'ncısının Ankara olduğunu belirterek, "65 ilde bundan önce tıpkı burada olduğu gibi bu salonlarda kadınların başarı hikayelerini dinledik ve hayallerini gerçekleştirme yöntemlerini birbirlerine öğretmelerine tanıklık ettik." dedi.

Kadın çalışmalarına bir cinsiyet çalışması olarak bakmadıklarını vurgulayan Keşir, "Biz, kadın çalışmalarına aynı zamanda Türkiye'nin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi olarak bakıyoruz. İsteyen, arzu eden ve hedef koyan her kadının üretime katılabilmesi için yol ve yöntemleri, bugün bu toplantıda konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Keşir, AK Parti olarak kurdukları büyük Türkiye hayalini salondaki kadınların omuzlarında yükselteceklerini söyledi.

Düzenledikleri programı son derece önemsediklerini ve ilk olarak Hakkari'den başladıklarını anımsatan Keşir, şöyle devam etti:

"Biz, bu dönem iki şeyi çok önemsedik pek çok şey yapıldı, pek çok şeyi inşa ettik ama iki şey çok önemliydi bizim için. Birincisi eğitimden uzak kalan kadınların tekrar eğitime dönmesi bunu biliyorsunuz 'Nerede kalmıştık' projesiyle hanımefendinin himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü AK Parti göreve geldiği günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınları eğitim sistemine katmak için büyük bir kararlılık gösterdi.

Aslında kadınlara ciddi pozitif ayrımcılık yaptık. Sadece 2021 yılında KOSGEB'in desteklerinden faydalananların içerisinde kadınların oranı yüzde 41. Yine 2021'de bu oranda 210 milyonu aşan bir ödenek kadın girişimcilere işlerine kursunlar diye verildi. Keza Tarım Bakanlığında 57 bin kadın çiftçi desteklendi işlerini büyütsünler ya da hayvan, fide, sera ve pek çok destek var birazdan görecekseniz onları. Onlardan faydalanarak üretime katılsınlar, ev ekonomisine destek versinler, çocuklarının hayallerini gerçekleştirsinler diye. Biz, istiyoruz ki sizlerin aracılığıyla daha çok kişiye ulaşalım. Bu salonda kalmayalım bu salonun kapasitesi bin kişi, bizim hayallerimiz binin ötesinde bu salonların ötesinde."

Etkinlikte, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök moderatörlüğünde, hibe alan ve işini büyüten kadınlar, hikayelerini anlattı. İş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi.

Programa, Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile partililer katıldı.