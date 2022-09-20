AK PARTİLİ KEŞİR: KALKINMA HEDEFİ ASLA KADINSIZ OLMAYACAK - Son Dakika
Üye Girişi

AK PARTİLİ KEŞİR: KALKINMA HEDEFİ ASLA KADINSIZ OLMAYACAK

20.09.2022 15:05

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Eğer biz bir kalkınma hayali ve hedefi kuruyorsak bu kadınsız asla olmayacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Eğer biz bir kalkınma hayali ve hedefi kuruyorsak bu kadınsız asla olmayacak. Kadınlar üretime katılmadan olmayacak. Kadınlar istihdama katılmadan olmayacak. Kadınlar karar alma mekanizmasına katılmadan olmayacak" dedi.

AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın 1,5 yıl önce Hakkari'den başlattığı, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolun' buluşmalarının Edirne'de gerçekleştirilen 80'inci programına katıldı. Keşir'e programda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, Genel Sekreter Aslı Seren, Arge Başkanı Züleyha Karademir, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dilara Tabak, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve İl Koordinatörü Fisun Kumbaracı eşlik etti. Kentte iki ayrı program yapan Keşir, Meriç Nehri kenarında bir tesiste sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınların sorunlarını dinleyip, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) kadınlarla buluştu.

'100 KIZ ÇOCUĞUNDAN 49'U ARTIK ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALIYOR'

ETSO'da konuşan Keşir, kadın ve erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa etmek için bir çok projeleri olduğunu belirterek, "Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı. Bizi hayatta hem kadın erkek cinsler arası, hem de sosyal yapılar arasında eşitliği sağlayan en önemli araç, eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor oluşumuzdur. 2001 yılında eğitim çağında olup da üniversiteye gidebilen kız çocuk oranı yüzde 13.5'ti ne yazık ki. Kız çocuklarının sadece yüzde 13.5'ine üniversite eğitimi verdiğinizde aslında fırsat eşitliğini de sağlamamış oluyorsunuz. Çünkü meslek edinmesi, yoksullukla mücadele etmesi, pek çok konu eğitimde fırsat eşitliğinden geçiyor. Yasakçı dönemler vardı, üniversiteler büyük şehirlerde kümelenmişti Anadolu'ya yayılmamıştı. Ama bugün 207 üniversitemizle bu oran kaç oldu biliyor musunuz? Yüzde 49. Yani üniversite çağında olan 100 kız çocuğunu 49'u artık üniversite eğitimi alıyor" dedi.

Kadınlara fırsat verildiğinde, en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen Keşir, "KOSGEB'den faydalanan yani toptan faydalanıcıların içinde yüzde 41'i kadın. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları var. İŞKUR'un meslek edindirme kursları var. Bunlardan faydalananların da yüzde 50'den fazlası kadın. Meslek eğitimi kurslarında yüzde 57, işbaşı eğitim programlarında yüzde 52. Yani bir fırsat verdiğinizde kadınlara, eğitimde, istihdamda meslek edindirmede, kadınlar bunu açlığıyla sonuna kadar kullanıyorlar ve fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Ülkemin kadınları bu anlamda son derece dinamik, son derece güçlü ve son derece istekli" diye konuştu.

'KALKINMA HEDEFİ KURUYORSAK, BU ASLA KADINSIZ OLMAYACAK'

Kadının aynı zamanda bir beşeri sermaye ve kalkınmanın unsuru olduğunu da sözlerine ekleyen Keşir, "Eğer biz bir kalkınma hayali ve hedefi kuruyorsak bu kadınsız asla olmayacak. Kadınlar üretime katılmadan olmayacak. Kadınlar istihdama katılmadan olmayacak. Kadınlar karar alma mekanizmasına katılmadan olmayacak. Onun için biz istiyoruz ki nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, eğitim başta olmak üzere istihdam, karar alma mekanizması, hepsine en az kabul edilebilir eşik dediğimiz yüzde 25'tir, en az bu oranla katılmalı. Mümkünse bunu yüzde 50 oranına çıkarmalıyız. Az önce verdiğim rakamlarda görüyorsunuz ki yüzde 50'ye artık yaklaştık. Onun için ben ülkemin kadınlarına güveniyorum. Edirne'nin kadınlarına güveniyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ KADININ GÜÇLENMESİ VE KORUNMASI'

KEFEK Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, son 20 yılda kadınların her alanda güçlenmesi için büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Bu sebeple yerelde ve ülke düzeyinde kadınlarımızın kooperatifleşmesi, örgütlenmesi ve girişimcilik ruhu ile hareket etmesi, sorunların çözümünde önemli bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle son 20 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması, anayasal ve yasal düzende birçok reform yaptık ve pek çok alanda kayda değer gelişmeler yaşadık. Tüm bu yasal düzenlemelerde hem kadının ve aile bireylerinin güçlendirilmesi, hem de korunması hedeflenmektedir" dedi.

2002 yılında kadınların iş gücüne katılım olanı yüzde 27.9 iken bu oranın 2021 yılında yüzde 30.9'a yükseldiğini belirten Aksal, "Her alanda etkili kanunlar çıkararak kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak için düzenlemeler yaptık. 2002 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken bu oran 2021 yılında yüzde 30,9 yükselmiştir. 11'inci Kalkınma Planı'nda hedefleri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranının yüzde 38.5, kadın istihdam oranında yüzde 34'e çıkarılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Programın devamında, Edirne'de kendi alanında işini kurup başarı gösteren kadınlar katılımcılara deneyimlerini anlattı

YORUMLAR
500
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Afiş Tepkisi: 'Yüreğin Varsa Yaz Altına Ak Parti İl Başkanlığı...' Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Afiş Tepkisi: 'Yüreğin Varsa Yaz Altına Ak Parti İl Başkanlığı...' AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Edirne'de kadın girişimcilerle buluştu Açıklaması AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Edirne'de kadın girişimcilerle buluştu Açıklaması AK Parti'li Usta, Mardin'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması AK Parti'li Usta, Mardin'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİLİ KEŞİR: KALKINMA HEDEFİ ASLA KADINSIZ OLMAYACAK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: AK PARTİLİ KEŞİR: KALKINMA HEDEFİ ASLA KADINSIZ OLMAYACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement