AK Parti'li Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti ile görüştü

19.07.2022 15:37
AK Parti'li Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti ile görüştü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi (COJEP International) heyetiyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi (COJEP International) heyetiyle bir araya geldi.

COJEP International Başkanı Ali Gedikoğlu ve heyetinin, "Gönülden Gönüle Türkiye" projesi kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Keşir, sivil toplum kuruluşları ve siyaset iş birliğini son derece önemsediğini ve siyasetin çözüme yaklaşmadaki en önemli ayağının sivil toplum iş birlikleri olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, kadınlara yönelik sağlık, eğitim, istihdam ve şiddetle mücadele alanlardaki çalışmalarını aktaran Keşir, bu çalışmaların Türkçe, İngilizce ve Almanca anlatıldığı kitapçıkların Fransızcasının da basılacağını bildirdi.

COJEP International Başkanı Gedikoğlu da "Gönülden Gönüle Türkiye" projesinin, 2019'dan beri yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Özellikle 2019'da 'Adil Bir Dünya İçin Bir Şey Yap' kampanyası yaptık. Bu proje aslında 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışının sivil versiyonu ve Afrika için Birleşmiş Milletler, New York ve Strazburg'ta programlar yaptık." dedi.

Merkezi Strazburg'da olan, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da resmi temsilcilikleri bulunan Konsey, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Temel Haklar Ajansı ve UNESCO'ya akredite uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor.

YORUMLAR
500
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: 'İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz' Avukat Celal Çelikten, AKP'li Canikli'ye: 'İyi Bilirsin Ki Kemal Kılıçdaroğlu Sağlamasını Yapmadan, Emin Olmadan İthamda Bulunmaz'
Kaynak: AA

Ayşe Keşir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement