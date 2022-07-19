AK Parti'li Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi heyeti ile görüştü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Uluslararası Adalet, Barış ve Eşitlik Konseyi (COJEP International) heyetiyle bir araya geldi.

COJEP International Başkanı Ali Gedikoğlu ve heyetinin, "Gönülden Gönüle Türkiye" projesi kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Keşir, sivil toplum kuruluşları ve siyaset iş birliğini son derece önemsediğini ve siyasetin çözüme yaklaşmadaki en önemli ayağının sivil toplum iş birlikleri olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, kadınlara yönelik sağlık, eğitim, istihdam ve şiddetle mücadele alanlardaki çalışmalarını aktaran Keşir, bu çalışmaların Türkçe, İngilizce ve Almanca anlatıldığı kitapçıkların Fransızcasının da basılacağını bildirdi.

COJEP International Başkanı Gedikoğlu da "Gönülden Gönüle Türkiye" projesinin, 2019'dan beri yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Özellikle 2019'da 'Adil Bir Dünya İçin Bir Şey Yap' kampanyası yaptık. Bu proje aslında 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışının sivil versiyonu ve Afrika için Birleşmiş Milletler, New York ve Strazburg'ta programlar yaptık." dedi.

Merkezi Strazburg'da olan, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da resmi temsilcilikleri bulunan Konsey, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Temel Haklar Ajansı ve UNESCO'ya akredite uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor.