AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı - Son Dakika

AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı

AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladıTBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Mehmet Sait Kirazoğlu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na ilişkin, "Askerimizin tecrübesinden daha fazla istifade etmek için...

AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı

Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Mehmet Sait Kirazoğlu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na ilişkin, "Askerimizin tecrübesinden daha fazla istifade etmek için astsubay, kıdemli başçavuşların 55 olan emeklilik yaşını, istedikleri ve sicil notlarının uygun olması halinde ve komutanlarının da uygun görmesi halinde ilk önce 2 yıl olmak üzere 1'er yıl artırarak 60 yaşına kadar uzatmanın önünü açıyoruz" dedi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na ilişkin teklifin sahibi Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Mehmet Sait Kirazoğlu, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Kirazoğlu, söz konusu teklife 1 yıldır çalışıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun hale getirildiğini söyledi. Düzenlemenin özellikle askeri personelin özlük haklarını iyileştirdiğini kaydeden Kirazoğlu, şöyle konuştu:

"Askerimizin tecrübesinden daha fazla istifade etmek için astsubay, kıdemli başçavuşların 55 olan emeklilik yaşını, istedikleri ve sicil notlarının uygun olması halinde ve komutanlarının da uygun görmesi halinde ilk önce 2 yıl olmak üzere 1'er yıl artırarak 60 yaşına kadar uzatmanın önünü açıyoruz. 'Harcırah Kanunu' ile özellikle kritik illerde görev yapan askeri personel için artı haklar getiriliyor. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Bu bünyede eğitim gören tüm öğrenciler için askeri harçlıklarda yeni bir düzenleme yapıyoruz. Kademeli şekilde harçlıkları 2 katına çıkarıyoruz. Askeri personelin özlük haklarında iyileştirme yapıyoruz. Hem karargahta görev yapan hem hudutlarda görev yapanlara farklı kademeler olmak üzeri 3 binden 6 bine kadar iyileştirme öngörüyoruz. Silahlı kuvvetler bünyesinde tecrübe ve birikim sahibi olmuş birçok personel için üst rütbeye geçiş sınavlarına ilave sınav hakkı getiriyoruz. Sözleşmeli er ve erbaşlar için de biz bunların çalışma noktalarını iyileştirme noktasında akşamları ve hafta sonları evlerine çıkma izni getirilecek. Aile yardım ödeneğinden de yararlanmıyorlardı. Çalışmayan eş için ödenen minimum rakam artık sözleşmeli er ve erbaşlara da ödenecek."

YENİ SİSTEME UYUM

AK Parti'li Kirazoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TSK'da bazı değişikler yapılması nedeniyle yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Kirazoğlu, şunları kaydetti:

" Milli Savunma Bakanlığı'nda değişiklik oldu. Genelkurmay'ın bakanlığa bağlanması, kuvvet komutanlıklarının yeniden organize edilmesi gibi değişiklikler ile birlikte boşluk ortaya çıktı. Burada disiplin kurulları ile ilgili boşluk ortaya çıktı. Bu boşluğun en uygun şekilde değerlendirilerek, yeni disiplin kurullarının, bu kanunda belirtilen düzenleme çerçevesinde ilgililerin katılımı ile oluşturulması, orgeneral ve amiraller hakkında da bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir disiplin kurulunca karar verilmesi teklif ediliyor. Silahlı kuvvetlerden bir şekilde disiplinsizlik nedeniyle emekli olan kişilerin, görevleri esnasında işledikleri disiplinsizlik nedeniyle cezasız kalmaları söz konusuydu. Şimdi yapılacak düzenleme ile görevden ayrılsa bile o disiplinsizliğe karşı gerekli disiplin kurulları inceleme yaparak karara varabilecek." Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Kirazoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı'na insan gücünü artırmak için yetki verildiğini belirterek, ücret ve şartların da artırılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Besti KARALAR- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) -

Milli Savunma Komisyonu, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika

22:44 Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
16:48
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
16:33
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
15:14
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
13:36
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:55:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]