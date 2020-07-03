AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kirazoğlu, askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Sait Kirazoğlu, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması...

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Sait Kirazoğlu, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin müesses disiplininin idamesi ve harekat etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuatta düzenleme ve değişiklik ihtiyacı doğduğunu belirtti.

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Kirazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilk imza sahibi olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Risk ve tehdit algısının değiştiği, savunma ve güvenlik stratejilerinin buna paralel olarak farklılaştığı, bölgesel ve uluslararası aktörlerin ve dinamiklerin daha fazla etkide bulunduğu bir güvenlik ortamından geçildiğini ifade eden Kirazoğlu, Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs ve Doğu Akdeniz dahil denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, tehdit ve tehlikelere karşı ülkeyi savunmak, yurt dışında uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tevdi edilen görevleri üstün bir başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her rütbeden personelinin cansiperane ve fedakarlıkla görevini yaptığına dikkati çeken Kirazoğlu, "Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin müesses disiplininin idamesi ve harekat etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme ve değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur." ifadesini kullandı.

Teklifle Suriye hudut birliklerinde, Hatay ve Gaziantep'te görevlendirilen personelin özlük haklarının iyileştirilmesinden, Savunma Sanayii Başkanlığının mesleki bilgi ve ihtisas gerektiren sözleşmeli personel istihdamına kadar pek çok şeyin amaçlandığını aktaran Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"Teklifle getirilen değişiklik ve düzenlemelerin, Yüce Meclisimizce kabul edilmesini temenni ediyor, milletimizden aldığı sevgi, saygı, güven, dua ve güçle kendisine verilecek her türlü görevi tarihi bir sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de icra etme azim ve kararlılığında olan Silahlı Kuvvetlerimiz personeli ve güvenlik güçlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milli Savunma Bakanlığı, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:55 Kaynak: AA

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