AK Parti'li Kırcalı: "Planlı tarım ve hayvancılık için yapısal dönüşümlere devam edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kırcalı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir taraftan tarımda yapısal dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da çiftçilerin ekonomik ve sosyal hayatlarını iyileştirici kararlar aldıklarını kaydetti.

Dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyasına sahip olmanın bilinciyle, vatandaşların sağlıklı, güvenli gıdaya ulaşmasını kolaylaştırdıklarını dile getiren Kırcalı, "Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylece bereketli topraklarımızın verimliliğini potansiyeline ulaştırarak uluslararası rekabet gücümüzü arttıracağız." diye konuştu.

AK Parti'li Kırcalı, Samsun'a ilişkin tarım ve hayvancılık verilerini de paylaştı.

????