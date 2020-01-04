AK Parti'li Kırkpınar, Erzurumlu hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
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AK Parti'li Kırkpınar, Erzurumlu hemşehrileriyle buluştu

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de Erzurumlu hemşehrileriyle bir araya geldi.

AK Parti'li Kırkpınar, Erzurumlu hemşehrileriyle buluştu, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de Erzurumlu hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırkpınar, hemşehrileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, hemşehrileri de Kırkpınar'a tam destek verdi.


AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Erzurumlular onuruna yemek programı düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kürsü konuşmalarına geçildi. Erzurumlu hemşehrilerinin arasında olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir'de yaşayan bir Erzurumlu olarak, sizlerle birlikte olmak ve sizleri parlamentoda temsil etmek benim için gururların ve onurların en büyüğüdür. Erzurumlu ve Dadaş olmanın çok büyük meziyetleri var bunları saymakla bitiremeyiz. En önemli meziyetimiz vatan, millet, bayrak ve ezan söz konusu olduğu zaman gerisi teferruattır anlayışıyla biz ezelden ebede doğru bu şekilde yürüyoruz" dedi.


"Dadaş, Türkiye için hep mihenk taşı olmuştur"


Kırkpınar, çok kadim bir coğrafyada yaşadıklarını söyleyerek, "Şükürler olsun ki böyle cennet bir ülkede yaşıyoruz. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak çok güçlü olmak zorundayız. Bizim gücümüz petrolle, altınla, madenle değil, bizim gücümüz birliğimizdedir. Allah'ın izniyle biz de bunu hep birlikte özellikle Dadaşlar ve Erzurumlular olarak göstereceğiz. Dadaş, Türkiye için hep mihenk taşı olmuştur. Türkiye, Osmanlı ve Selçuklu'nun temelleri Pasinler Ovasında atılmıştır. O yüzden üzerimizde çok büyük yükümlülük ve çok büyük sorumluluklar var. Biz yaşadığımız coğrafyanın tarihi ve kültürel sorumluluklarını taşıyoruz. 1071'de Alparslan, Anadolu'ya girerken atının üzerinde beyaz elbisesiyle ya istiklal ya ölümden başka hiçbir düşüncesi yoktu. Ceddimiz işte o zamanlardan beri bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödemeye başlamıştı. Son olarak hain FETÖ darbe girişimini Türk milleti, o gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak bir kere daha 251 şehit binlerce gazimizle bedeli ödedik" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikram edilirken, program sonunda müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti'li ilçe başkanları, İzmir Erzurumlular Vakfı, Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu ve yaklaşık 100 Erzurum derneğinin başkan ve üyeleri katıldı. - İZMİR

Kırkpınar, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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