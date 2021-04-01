AK Parti'li Köktaş: "Çarşamba Biyokütle Santrali'nin kurulu olduğu alan, tarım arazisi değil" - Son Dakika

AK Parti'li Köktaş: "Çarşamba Biyokütle Santrali'nin kurulu olduğu alan, tarım arazisi değil"

01.04.2021 16:35
AK Parti'li Köktaş:

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Biyokütle Santrali'nin kurulu olduğu alanın, tarım arazisi olmadığını söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Biyokütle Santrali'nin kurulu olduğu alanın, tarım arazisi olmadığını söyledi.

Köktaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları ile madenlerin işletilerek ekonomiye kazandırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynaklardan enerji üretilerek cari açığın azaltılması için önemli adımların atıldığını ifade etti.

CHP'nin, Samsun Çarşamba'da kurulan Biyokütle Santrali ile ilgili verdiği grup önerisinin görüşmelerinde bilimsel veya teknik veriye dayanmayan konuların gündeme getirildiğini belirten Köktaş, santralin kurulu olduğu arazinin, 2006 yılında başka amaçla kullanılmak üzere Toprak Koruma Kurulu tarafından tarım dışına çıkarıldığını, dolayısıyla santralin kurulu olduğu alanın tarım arazisi olmadığını bildirdi.

Köktaş, "Yatırımcı şirket, araziyi 2018 yılında satın almıştır. Fosil yakıt, lastik, çöp, plastik veya herhangi bir atık kullanılmayacak olup tamamen tarımsal atıklar (ağaç kökü, ağaç, fındık kabuğu vb.) kullanılmaktadır. Bu vesileyle kontrolsüz anız yakma yerine çiftçiler atıklarını santrale satarak, yıllık ortalama 100 milyon lira ek gelir elde edeceklerdir." diye konuştu.

Projeyle ilgili, olumlu görüş neticesinde "ÇED Gerekli Değildir" kararının verildiğini dile getiren Köktaş, şunları kaydetti:

"Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından Abdal Irmağı'na bırakılan sudan ikişer gün arayla üç kere alınan su numunelerinde çıkan sonuçlar, sınır değerlerin altında kaldığı gibi bazı analizlerde beşte bir oranında sınır değerin altında olduğu, yani kaynağından alınan suyun deşarj noktasında daha temiz olduğu ispat edilmiştir. Ayrıca balık biyodeneyi de yapılarak, balık yaşamı için çok elverişli bir su olduğu da ispat edilmiştir.

Bacadan salınan karbonmonoksit, kükürt dioksit ve toz değerleri sınır değerlerinin çok altında olup, iddia edildiği gibi tarım arazilerine, tarıma ve çevreye zararlı değildir.

Biz, hiç kimsenin avukatı değiliz ancak, devlet kurumlarının koymuş olduğu standartlara göre yapılan tüm yatırımların arkasında durarak, onların üretim ve istihdama katkı sağlamasını takip ederiz. Taahhüt etmiş oldukları kriter ve değerler, ülkemizde ve dünyada kabul gören standartları aştığında, kurumlarımızın gerekli işlemleri yapacağını da herkes bilmektedir.

İnsan sağlığını etkileyeceğini, tarım arazilerinin bozulacağını, havaya karbonmonoksit, kükürt ve toz salınacağını iddia eden CHP'li ve İYİ Parti'li arkadaşlar, çöpten enerji elde eden biyokütle santralinin yerleşim alanlarına uzaklığı ve nüfus yoğunluğu ne kadardır, havaya attıkları karbonmonoksit, kükürt ve toz miktarlarını merak edip araştırdılar mı? 'Filtre sistemleri var mıdır, varsa standartlara uygun mudur' sorularını sordular mı? Sormadılarsa söyleyeyim: Devlet kurumları bu soruları başından itibaren soruyor. Bölgenin ve mahallenin evladı olarak, bir tek veri dahi sınır değerleri aşarsa ben de bunun karşısında durmaktan asla imtina etmem."

Çarşamba, AK Parti, Samsun, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Köktaş: 'Çarşamba Biyokütle Santrali'nin kurulu olduğu alan, tarım arazisi değil' - Son Dakika


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