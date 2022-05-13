AK PARTİ'Lİ KÖSE'DEN, MANSUR YAVAŞ'A 'ZABITA' TEPKİSİ - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ KÖSE'DEN, MANSUR YAVAŞ'A 'ZABITA' TEPKİSİ

13.05.2022 12:17
AK PARTİ'Lİ KÖSE'DEN, MANSUR YAVAŞ'A 'ZABITA' TEPKİSİ

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, mayıs ayı Meclis oturumunda yaşanan 'söz vermeme' tartışması sırasında salona zabıtaların girmesine ilişkin, "Maalesef Mansur Yavaş'ın hem ABB'yi hem de Meclis'i yönetemediğini arka arkaya burada görmüş olduk.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, mayıs ayı Meclis oturumunda yaşanan 'söz vermeme' tartışması sırasında salona zabıtaların girmesine ilişkin, "Maalesef Mansur Yavaş'ın hem ABB'yi hem de Meclis'i yönetemediğini arka arkaya burada görmüş olduk. Hatta konuşan Meclis üyelerini zabıta ile attırma tehdidini ve arkasından da zabıtaların nasıl Meclis'e girdiğini gördük" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Grubu arasında söz verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında zabıta görevlileri salona girdi. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, yaşanan tartışmalara ilişkin, açıklama yaptı. Meclis oturumuna zabıtaların girmesini eleştiren Köse, "Maalesef Mansur Yavaş'ın hem ABB'yi hem de Meclis'i yönetemediğini arka arkaya burada görmüş olduk. Hatta konuşan meclis üyelerini zabıta ile attırma tehdidini ve arkasından da zabıtaların nasıl meclise girdiğini gördük. Sayın Mansur Yavaş'ın nasıl kontrolden çıktığını ve o koltuğa yakışmayacak şekilde hangi ifadeleri kullandığına da tüm Ankaralılar şahit oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanvekili Mehmet Yılmazer de Ankara'nın siyasi tarihinde ilk kez bir yerel parlamentonun zabıta tarafından basıldığını, zabıtaların Meclis'e girmesinin Cumhuriyetin başkentinde kara bir leke olarak kalacağını dile getirdi. Yılmazer, "Sayın Mansur Yavaş, yarından tezi yok Meclis'i basarak, AK Parti'li belediye meclis üyelerimizi psikolojik olarak baskı altına almaya kalkan Zabıta Daire Başkanı'nı ve ilgili zabıtaları görevden derhal almalıdır. Çünkü onların bugün Meclis'i basarak ortaya koymuş olduğu hareket bir görevi kötüye kullanma niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ KÖSE'DEN, MANSUR YAVAŞ'A 'ZABITA' TEPKİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ KÖSE'DEN, MANSUR YAVAŞ'A 'ZABITA' TEPKİSİ - Son Dakika
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