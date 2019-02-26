Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Külünk'ten Vatandaşlara Çikolata İkramı

AK Parti'li Külünk'ten Vatandaşlara Çikolata İkramı

52 dakika önce

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari kent merkezinde vatandaşlara çikolata ikram etti.

AK Parti'li Külünk'ten Vatandaşlara Çikolata İkramı, System.String[]
AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari kent merkezinde vatandaşlara çikolata ikram etti.

Dün Hakkari Belediyesi ve Önder İmam Hatipler Derneği Hakkari İl Başkanlığının davetlisi olarak Hakkari'ye gelen AK Parti'li Metin Külünk, " 28 Şubat'tan Günümüze Türkiye" konulu bir konferans vermişti. Külünk, bugün de beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile çarşı merkezini dolaşarak, yolda geçen vatandaşlarla tek tek tokalaşarak çikolata ikramında bulundu. Esnafları da tek tek dolaşan Külünk, yapılan belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu.

Vatandaşlar ise, Hakkari'nin ilk defa kısa sürede çok hizmet gördüğünü belirterek, "Allah Epcim Başkanı başımızda eksik etmesin. Allah'ın izni ile kendisini layık olduğu başkanlık makamına getireceğiz" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

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