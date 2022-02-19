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AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır

19.02.2022 20:46

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki temaslarının ardından Kilis Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki temaslarının ardından Kilis Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kadir Çakır'ı makamında ziyaret ederek kente ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaştan kaçan binlerce Suriyelinin barındığı Kilis'in bu yönüyle dünyaya örnek olduğunu söyledi. Kilis'in nüfusunun daha fazla misafir barındırdığını anlatan Kurtulmuş, "Bu özelliğiyle Kilis kahramandır. Sadece bu milletin kanında kahramanlık vardır. Kahramanlık sadece savaş meydanlarında olmaz, bu anlamda insanlık meydanında da Kilis halkı büyük bir kahramanlık göstermiştir. Bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Kilis Belediyesini ziyaret ederek belediye başkanı Servet Ramazan'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. (DHA)

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır

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Numan Kurtulmuş, Gaziantep, AK Parti, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır - Son Dakika


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