Üye Girişi
Son dakika haber! Kurtulmuş: "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir... - Son Dakika

Son dakika haber! Kurtulmuş: "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...

22.11.2021 21:07
Son dakika haber! Kurtulmuş: "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir yansımasıdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir yansımasıdır." dedi.

Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneğinin bir otelde gerçekleştirdiği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı" programı öncesi düzenlenen yemekli programa katıldı.

Siyasi hayatı boyunca yerel medyanın yanında olmaya gayret ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yerel medyanın gücü aslında ülkemizdeki demokrasinin de gücüdür. En zor zamanlarda, en zor virajlarda yerel medyanın neredeyse kahir ekseriyetinin sürekli milli iradeden yana olduğuna, Türkiye'nin bağımsızlığından yana olduğuna, demokrasinin güçlenmesinden yana olduğuna ve güçlü Türkiye istikametindeki yürüyüşe de her zaman destek verdiğine şahit olduk." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bir ivme yakaladığını ve yeniden büyük, güçlü Türkiye istikametinde önemli adımlar attığını söyleyerek, "Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz içimizde, kendi içimizdeki farklılıklarımızı konuşur, tartışırız. Siyaset farklılıklarımız, düşünce farklılıklarımız, hayat tarzları bakımından farklılıklarımız, bunları biz müzakere ederiz ama esas mesele, mesele Türkiye olunca, Türkiye'nin milli meseleleri ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca Türkiye'nin bütün aktörlerinin, medyasının, siyasetinin, iş dünyasının, eğitim dünyasının velhasıl Türkiye'nin bütün kültür ve sanat dünyasının hep beraber bir arada olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kim ne desteği verirse versin, Türkiye Orta Doğu'da ve bu coğrafyada oynanan oyunun farkındadır ve bu bölgenin daha fazla bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyecektir. Bu istikamette hep birlikte yürüyeceğiz. Bu milli bir meseledir. Örnek olsun diye söylüyorum. Olayları sadece güncel olaylar şeklinde algılarsak Amerikalı yetkililerin bu terör örgütü mensuplarıyla, sözde onların öncüleriyle niye yan yana fotoğraf verdiğini anlayamayız. ya da niye bazı Batı ülkelerinin başkentlerinde bu örgütlerin ofislerinin olduğunu, bunlara lojistik, siyasi ve istihbari destekler verildiğini anlayamayız. Bu irade çerçevesinde örnek olsun diye söylüyorum, hep beraber olacağız, birlikte harekete edeceğiz ve hepimiz ortak hedefe doğru mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Mesele ne F-35'tir ne S-400'dür"

Kurtulmuş, Türkiye'nin maalesef müttefiki bir ülke tarafından F-35'ler dolayısıyla fiilen ambargoya tabi tutulduğunu, ayrıca "S-400'leri alamazsınız" denilerek, NATO müttefiki olmasına rağmen köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Numan Kurtulmuş, "Meselenin aslı şudur, mesele ne F-35'dir ne S-400'dür. Mesele biliyorlar ki eğer Türkiye bu istikamette, güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü devam ettirirse çok yakın zamanda kendi milli uçağını yapacak, Türkiye harp sanayisindeki bu gelişmelerinin meyvelerini alarak kendi füzelerini, füze motorlarını ve uçak motorlarını yapacak ve yoluna devam edecektir. F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan bir rahatsızlığın bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına ilişkin Kurtulmuş, "Ne olursa olsun, kim rahatsızlık duyarsa duysun. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkının ihlal edilmesine müsaade etmeyecek ve Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendi milli kaynaklarını kullanacak"

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kim ne rahatsızlık duyarsa duysun, Türkiye Allah'ın izniyle kendi petrolünü de kendi doğal gazını da bulacak. Hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de bulduğu rezervlerle birlikte Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir noktaya gelecektir. Birileri Türkiye'nin bu petrol ve doğal gaz rezervlerini küçümseyebilirler onları kendi milli anlayışlarıyla birlikte baş başa bırakıyoruz. Türkiye kendi milli kaynaklarını kullanacak, inşallah Karadeniz'de bulduğu petrolleri Akdeniz'de de bularak yoluna devam edecek. İşte gördünüz dünyada ufacık bir kriz oldu, pandemi dolayısıyla petrol ve doğal gaz fiyatları iki katı, hatta üç katı seviyelerinde yükseldi. Kendi petrolümüzü ve doğal gazımı bulduğumuz zaman ayağımız yere daha sağlam basacak. Bunu bildikleri için birileri Türkiye'de de bu gidişatın önüne geçmeye çalışıyor."

Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...
Son dakika haber! Kurtulmuş: F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir...

AK Parti, Türkiye, S 400, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kurtulmuş: 'F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir... - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
21:35 Tanju Özcan söylediğini yaptı! Bolu'da yabancılara su dolarla satılacak, nikah 100 bin TL olacak
21:18 Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı
21:15 Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlandı! İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı
21:12 Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi
21:12 Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalara CHP'den ilk tepki geldi: Hatada ısrar artık hata değildir
20:44 Ne Katar ne de Arap takımı! Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen dünya devini açıkladı
20:21 Maçın başında olay çıktı! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, çıldırdı
20:02 Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmasında fark açılıyor! Yağmur gibi gol yağıyor
19:43 Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı
19:34 Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı         
17:26
Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı         
16:47
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 21:48:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kurtulmuş: "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan rahatsızlığın bir... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement