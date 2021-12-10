AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan ve Doğu Akdeniz konusuna değinen Kurtulmuş, Doğu Akdeniz'in önemli bir çelişki ve çatışma alanı olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin orada petrol arama faaliyetlerinden bazılarının, nasıl rahatsızlık duyduğunu ve bazı bölge ülkelerini nasıl karşımıza çıkarmak için hazırlık yaptığını görüyorsunuz. Doğu Akdeniz dünyadaki küresel modellemenin bir parçası olarak önümüzde duruyor. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sadece iki ülke arasında değil, küresel ölçekteki dengelerin değişiminin bir yansımasıdır. Ortadoğu'da bölgelerin paramparça olması terör örgütleri üzerinden birtakım savaşların başlatılmış olması da tesadüfi değildir dedi.

'MESELE S-400 VE F-35 MESELESİ DEĞİL'

Kurtulmuş, Türkiye savunma sanayinde destanlar yazıyor daha ileriye gitmemiz lazım. Türkiye kendi roketlerini, füze motorlarını, tanklarını helikopterlerini yapabilir bir noktaya geldi. Daha da güçlü olmak mecburiyetindeyiz. ABD'den İHA'ları alabilmek için Türkiye'nin kaç sene kapıda beklediğini hepimiz biliyoruz. 'Senato vermiyor, komisyon vermiyor' diyerek Türkiye'yi oyaladılar. Mesele S-400 ve F-35 meselesi değildir. Biliyorlar ki, mesele Türkiye bu şekilde yürümeye devam ederse Allah izin verirse çok yakın zamanda kendi hava savunma sistemini kurup kendi uçak motorlarını yapacak noktaya gelecektir. Bunu bildikleri için Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Pandeminin en ağır zamanlarında bizim arama gemilerimiz Akdeniz'de hidrokarbon arıyorlar; helikopter ve uçaklarımız onları koruyarak yol almasını ve arama yapmasını temin etmeye çalışıyor. Avrupa Birliği ve bazı müttefiklerimiz 'sakın burada arama yapmayın' diyor. Çünkü biliyorlar ki, Türkiye Akdeniz'de petrol bulduğu zaman gidişatı değişecek, yürüyüşü çok daha sağlam bir hale gelecektir ifadelerini kullandı.