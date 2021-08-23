AK Parti'li Kurtulmuş, Diyarbakırlı Babalar ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çocuklarını PKK'dan kurtarmak için mücadele eden Diyarbakırlı Babalar ile görüştü.

Kurtulmuş, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için mücadele eden Diyarbakırlı Babalar ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Kurtulmuş, görüşme sonrası Twitter hesabından "Evlatlarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak için kararlı mücadelelerini sürdüren Diyarbakırlı Babaları ve kendini terör örgütünden kurtaran Mustafa Biçer evladımızı Milletvekilimiz Oya Eronat ile parti genel merkezimizde ağırladık" dedi.