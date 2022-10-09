AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ DÜNYADA ROL BELİRLEYEN ETKİN BİR TÜRKİYE HALİNE GELECEĞİZ - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ DÜNYADA ROL BELİRLEYEN ETKİN BİR TÜRKİYE HALİNE GELECEĞİZ

09.10.2022 13:34

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. 6'lı masayı eleştiren Kurtulmuş, 6'lı masa, 6 mıdır, 7 midir, 8 midir bilmiyoruz. Onlar istedikleri gibi oturup toplanabilirler. Valla biz yorulduk takip etmekten millet olarak söylüyorum. Topla topla, bu biraz da çarkıfelek masasına döndü. Bir senedir söylüyoruz, mesele kimin aday olacağı değil. Eğer ola ki Türkiye'de seçimi kazanırsanız nasıl yöneteceğiniz meselesidir. Terörle mücadelede ne yapacaksınız Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukları hakkındaki görüşünüz nedir Türkiye'nin temel hak ve özgürlükleri meselesindeki görüşünüz nedir. Ekonomi politikasında ne yapacaksınız Biri Hanya'ya gidiyor, biri Konya'ya gidiyor. Mesele aday belirlemek değil mesele onlar için yön tayini edememe meselesidir. Onun için bizim pusulamız sağlam, istikametimiz sağlam, adayımız belli dedi.

'YENİ BİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KURULDUĞUNU MUTLAKA GÖRECEĞİZ'

Dünya siyasetinde birçok şeyin değiştiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu

Arkadaşlar belki biz görmeyeceğiz, önümüzdeki kısa bir süre içerisinde dünyada yeni bir 'Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu mutlaka ama mutlaka göreceğiz. Dünyadaki küresel sitemin kurumlarının çoğunun tasfiye edildiğini ve yerine yeni kurumların kurulduğunu göreceksiniz. Dünyada yeni bir siyasal ve ekonomik mimarinin tesis edildiğine şahit olacaksınız. Şüphesiz bunu söylüyorum. Bu yolu açan sizsiniz, bu mücadeleyi başlatan insanların ortaya koyduğu tavır ve inançtır. Bu inançla yolumuza devam ettik. Bir hakkaniyetimiz de adil, hakkaniyetli, güçlü bir dünyanın kurulması. Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür diye Birleşmiş Milletler'de dünyanın egemenlerine posta koyarken birileri gülüp geçiyordu. Şimdi dünya o noktaya gelmiştir. Bu sistem taşınamaz, bu sistem mutlaka reforme edilmelidir. İnşallah Türkiye yeni dönemde öncü bir rol oynayarak yoluna devam edecektir. Bakıyorsunuz, Rusya- Ukrayna savaşı. Orada o savaşı durdurabilecek tek irade Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla dünyada zaten başlamış olan gıda krizlerini körükleyecek, özellikle sahra altı Afrika'da açlığın kapılarını sonuna kadar açacak olan bir gıda krizi. Bunu da önlemeye çalışan sadece ve sadece Türkiye'dir. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ DÜNYADA ROL BELİRLEYEN ETKİN BİR TÜRKİYE HALİNE GELECEĞİZ - Son Dakika
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