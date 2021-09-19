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AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması

19.09.2021 21:28
AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye ekonomide, eğitimde, siyasette, teknolojide her alanda bugün olduğu yerden çok daha güçlü bir noktaya çıkacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye ekonomide, eğitimde, siyasette, teknolojide her alanda bugün olduğu yerden çok daha güçlü bir noktaya çıkacak. Güçlü ve büyük Türkiye sadece Türkiye'nin 84 milyonu için değil bütün mazlumlar için dünyanın garantisidir. Mazlumların gözü büyük ve güçlü bir Türkiye üzerindedir." dedi.

Kurtulmuş, Edirne'de Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın son gününde yaptığı konuşmada, bu tür kamplarda çok güzel dostluklar, tecrübeler ve bilgiler edinildiğini söyledi.

Gençlere kamp biter bitmez 2023 için 2024 için kolları sıvayacaklarını, "Vira bismillah" diyeceklerini belirten Kurtulmuş, "İstanbul inşallah yeniden güçlü bir konuma gelecek. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacağız. Bir de İstanbul'da yarım kalan bir hesap var, geçen seçimden malum. O hesabı da 2024'te inşallah sandıklarda göreceğiz ve AK Parti, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanacak inşallah." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin siyaseti şan şöhret, makam mevki olsun diye değil, halkın duasını almak ve Hakk'ın rızası kazanmak için yaptığını vurguladı.

Dertlerinin, yeniden güçlü bir medeniyet olarak ayağa kalkmak, bu ülkeyi çok güçlü yerlere taşımak olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Siyasette iddiası olmayanın geleceği de olmaz. İddia bireysel iddia değildir, Allah'ın kime neyi nasip ettiğini hiçbirimiz bilmiyoruz ama bir araya gelip siyasi mücadeleyi verirken iddia sahibi olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye savunma sanayinde olağanüstü yüksek bir seviyeye ulaştı"

AK Parti'li gençlere seslenen Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden güçlü Türkiye'yi sizler kuracaksınız. Türkiye'yi her alanda dünyanın lider ülkesi yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye ekonomide, eğitimde, siyasette, teknolojide her alanda bugün olduğu yerden çok daha güçlü bir noktaya çıkacak. Güçlü ve büyük Türkiye sadece Türkiye'nin 84 milyonu için değil bütün mazlumlar için dünyanın garantisidir. Mazlumların gözü büyük ve güçlü bir Türkiye üzerindedir."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla çok önemli ivmeler yakaladığına dikkati çekti.

AK Parti'nin önceki iktidarlardan aldığı Türkiye'yi güçlü bir hale getirdiğini, gençlerin de bu gücü daha fazla katlayacaklarına inandığını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını belirtti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin her alanda yaptığı güzel işlerin yanında savunma sanayinde fevkalade başarılı işlere imza attığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye savunma sanayinde olağanüstü yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin helikopter motorunu, füze motorunu, tank motorunu yapmakta olduğunu görüyoruz ve Allah'ın izniyle birkaç sene içinde uçak motorunu dahi yapacak bir noktaya gelecektir. Türkiye İHA'ları, SİHA'larıyla dünyanın en önemli ülkelerinden oldu. Zor şartlarda olmasına rağmen yeniden ekonomisini düzelterek çok önemli başarıyı yakalamaya doğru süratle yürüyor. Birileri bardağın boş tarafına baksın, karamsar tablolarla Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışsın dursun. Herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Güzel Anadolu irfanı ne diyor 'Güzel bakan güzel görür, kötü bakan kötü görür'. Biz güzel bakacağız ve milletimizin güzel bakmasını temin edeceğiz. Birileri karamsar tablolar çizmeye çalışsın dursun. Türkiye yılın ikinci çeyreğinde salgın şartlarına rağmen yüzde 21 büyüyerek dünyadaki ikinci büyümeyi yakalayan ülke oldu. Şimdi kenarda durup ahkam kesiyorlar. 'Efendim ekonomi şöyle...' Biz de ne zorluklar olduğunu biliyoruz, halkımızın hangi zorlukları yaşadıklarını biliyoruz ama Türkiye tezgahı dağıttırmadan ekonomide güçlü bir şekilde."

"Savaş uçaklarına karşı taş atabilen başka bir gençlik yoktur"

Gençlere önerilerde bulunan Kurtulmuş, siyasetin esasının iddia sahibi, irade ve ahlaklı olmaktan geçtiğini, bu üçü bulunduğu sürece hiçbir şeyden korkmaya gerek olmadığını anlattı.

"İddiası olmayanın geleceği olmaz. Nerede olursanız olun hepinizin en büyük iddialarından biri yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak ve Türkiye'yi daha ileriye, daha yukarıya taşımak olmalıdır." diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

"İddia sahibi olmak da yetmez, iddia sahibi olanların da çelik gibi bir iradesi olması lazım. Bütün dünya karşısında olsa da ona karşı akılla, mantıkla, bilimle, yürekle ve imanla yürümesini bilmek lazım. Bu millet böyle bir inanca, çelik gibi bir yüreğe sahip olduğu için asırlar boyunca dünya imparatorlukları kurdu, Çanakkale'de dünyaya ders verecek bir destan yazdı. Böyle büyük, çelik gibi bir iradeye sahip olduğu için sizler hep beraber 15 Temmuz akşamı sokaklara çıkarak emperyalistlerin köpeklerine 'dur' demeyi başardınız. İddianız var, iradeniz var, yeter mi? Yetmez. Bizim siyasetimizin üçüncü temel ayağı ahlaktır. Ahlak insanlığın en temel meselesidir. Sadece bireysel ahlakı kastetmiyorum. Toplumsal ahlakı da kastetmiyorum. Dayanışmayı, yardımlaşmayı, insanlara adaletle hükmetmeyi işlerinizi yaparken en güzel şekilde yapmayı kastediyorum."

Gençlerin Türkiye'nin teminatı olduğunu, gençlere çok güvendiklerini dile getiren Kurtulmuş, geleceği şekillendirecek gençlere de büyük görevler düştüğünü belirtti.

Kurşunlara karşı yumruğunu sallayan başka bir gençliğin olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Savaş uçaklarına karşı taş atabilen başka bir gençlik yoktur. İşte onun için biz Türkiye'nin gençliğine güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz, biz AK Gençliğe, Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz." dedi.

"Yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu Allah'ın izniyle göreceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Kurtulmuş, Erdoğan'ın bu sözü sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler'in kürsüsünden de söyleyerek dünyaya ders verdiğini vurguladı.

"Dünyanın en önemli beklentisi, talebi, küresel adaletin sağlanmasıdır." ifadesini kullanan Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Küresel adaletin sağlanması için de vicdanlarında ve akıllarında, zihinlerinde hakkaniyetin ve adalet duygusunun Yaradan'a karşı bir sorumluluk olduğuna inananlardan geçer. Onun için üzerimizde çok büyük sorumluluk var. Siz göreceksiniz, biz göreceğiz mi görmeyeceğiz mi bilmiyorum ama siz yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu Allah'ın izniyle göreceksiniz."

"Gençlerde birinci parti AK Parti'dir, hem de açık ara AK Parti'dir"

Birkaç yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yaptığını anımsatan Kurtulmuş, bu yürüyüşün ardından Türkiye'de eş zamanlı olarak "Z kuşağı" tartışması başlatıldığını dile getirdi.

Her kuşağın farklılıkları olduğuna değinen Kurtulmuş, "Benim çocuklarımla aramdaki kuşak farkı da öyle. Bu Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır. Şunu demeye başladılar: 'Efendim genç kuşak AK Parti'den uzaklaşıyor'. Bütün bunları söyleyebilmek için Z kuşağı meselesini getirdiler." ifadesini kullandı.

AK Parti gençliğinin hem itirazını yapıp hem de çözümlerini ortaya koyarak Türkiye'nin daha ileriye gitmesini sağladığını söyleyen Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar Z kuşağı etrafında fırtınalar yaratıyorlar ya biz de diyoruz ki hiç meraklanmayın, sizin Z kuşağı diye tanımladığınız en genç kuşak Türkiye'nin garantisidir, geleceğinin garantisidir. ve inşallah çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. Türkiye'nin teminatı da Türkiye'nin en genç kuşağıdır. Dünyayı daha iyi görmeyi, daha iyi eğitim almayı daha ciddi şekilde sosyalleşmeyi başarabilecek imkanları olan bir kuşaktır. Onun için istedikleri algıyı yapsınlar hiç bunlara takılmayın, gerçekleri kendileri de görüyorlar. Kendileri de anket yaptırıyorlar, bütün yapılan anketlerde onların Z kuşağı dediği 18-30 yaş arasındaki gençlerde birinci parti AK Parti'dir hem de açık ara AK Parti'dir."

Programa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de katıldı.

AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Kurtulmuş, Edirne'de Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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