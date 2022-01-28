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AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR

28.01.2022 19:00

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayide yaklaşık yüzde 75'lik yerlilik oranına ulaştığını belirterek, "Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye önemli adımlar atıyor, güçlü adımlar atıyor ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayide yaklaşık yüzde 75'lik yerlilik oranına ulaştığını belirterek, "Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye önemli adımlar atıyor, güçlü adımlar atıyor ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürüyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz, daha da güçlü olacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaptırılan Sakarya SGK Köprülü Kavşağı'nın açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek ile vatandaşlar katıldı. 40 milyon TL harcanan, 22 metre genişliğinde ve 33 metre uzunluğundaki kavşak törenle ulaşıma açıldı. Törende konuşan Kurtulmuş savunma sanayinde yüzde 75 oranında yerlilik oranına ulaşıldığını belirterek, "Ekonomide, siyasette, devlet-millet kaynaşmasında, üretimde, ihracatta, eğitimde, sağlıkta her alanda Türkiye dünyadaki bütün sıralamaların en üst tarafında yer alacak. Bunun için mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi verirken de çok şükür çok büyük bir ivme yakaladığımızı bütün milletimiz görüyor. Sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Daha 10-15 sene evvel piyade tüfeğinin neredeyse kurşununu bile dışarıdan almak zorunda kalan Türkiye, bugün milli savunma sanayisinde yaklaşık yüzde 75'lik bir yerlilik oranına ulaşmıştır. Türkiye pandemi şartlarının en zor döneminde Eskişehir'deki fabrikada kendi milli helikopterinin motorunu yapmış ve dünya piyasalarına takdim etmiştir" dedi.

'DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

ABD'de önemli bir fuarda yerli arabanın tanıtıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Birkaç hafta evvel, Türkiye çok gecikmiş bir proje olan, yıllardır karanlık güçler tarafından engellenen Türkiye'nin yerli arabasının yapılması projesini başarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uluslararası bir fuarda bütün dünya otomotiv sektörüne tanıtmıştır. Türkiye, geçenlerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki genç mühendis kardeşlerimiz cep haberleşme uydusunu yaparak uzaya fırlattılar. Türkiye buna imza atmıştır. Türkiye İHA'larıyla, TİHA'larıyla, SİHA'larıyla dünyada rekabet edebilen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye daha yine birkaç hafta evvel İstanbul'da Cumhurbaşkanımız tarafından denize indirilen yerli istihbarat gemisiyle dünyada örnek ülkelerden birisi haline gelmiştir. Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye önemli adımlar atıyor, güçlü adımlar atıyor ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürüyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz, daha da güçlü olacağız" diye konuştu.

'STRATEJİK ENDÜSTRİLERDE DE ADIMLARIMIZI ATARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ?

Türkiye'nin aşılmaz zannedilen noktaların hepsini aşacağını ve güçlü bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hani zaman zaman tartışıyoruz ya F-35, S-400 tartışmaları falan. Şunu söyleyeyim bu tartışmaların arkasındaki esas ne? Şunu biliyorlar onun için bu tartışmalar sürüyor. Eğer Türkiye böyle devam ederse Allah'ın izniyle kısa bir süre sonra kendi uçağının motorunu yapacak ve bu alanda da rekabet edebilecektir. Türkiye kendi hava savunma sanayisini de kuracaktır. Nasıl bu köprülü kavşakları yapıyorsak, nasıl kısa süre içerisinde Türkiye'nin her tarafında büyük atılımları gerçekleştiriyorsak, bütün stratejik endüstrilerde de adımlarımızı atarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun için Allah'ın izniyle şu pandemi şartları dolayısıyla yaşadığımız şu sıkıntılı günler en kısa zamanda geride kalacak. Milletimiz çok daha güçlü bir şekilde yürüyüşüne devam edecek. Bunun en önemli şartlarından birisi de şehirlerimizin çok güçlü bir hale gelmesidir. Büyük güçlü Türkiye ideali tek tek her bir şehrimizin güçlü olmasından geçiyor. Büyük bir şekilde potansiyellerini en güzel şekilde kullanmasından, ondan istifade etmesinden geçiyor."

AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR
AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR
AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR

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Togo Cumhuriyeti, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: HANGİ ALANA BAKARSANIZ BAKIN TÜRKİYE ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR - Son Dakika
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