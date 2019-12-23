AK Parti'li Kurtulmuş: "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar insanlığın vicdanını yaralamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Kurtulmuş: 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar insanlığın vicdanını yaralamıştır' - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş: "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar insanlığın vicdanını yaralamıştır"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da verilen karar, insanlığın vicdanını yaralamıştır.

AK Parti'li Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da verilen karar, insanlığın vicdanını yaralamıştır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından Suudi Arabistan mahkemesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararına yönelik paylaşımda bulundu.

"Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da verilen karar, insanlığın vicdanını yaralamıştır." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Yargılamanın dünya kamuoyundan gizlenerek yapılması ve bu işe karışmış sadece birkaç alt düzey görevlinin cezalandırılması, cinayet emrini veren esas siyasi aktörlerin ve gerçek faillerin korunduğu anlamına gelmektedir. BM Kaşıkçı cinayeti raporunda da endişe edilen hususların ortaya çıkması, Türkiye'nin bu davayla ilgili 'adalet' çağrısındaki haklılığını ne yazık ki ortaya koymuştur."

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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