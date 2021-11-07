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Kurtulmuş: "Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir"

07.11.2021 21:35

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. Hele içinde bulunduğumuz coğrafya, Balkanlar'dan ta Mısır'a kadar inen bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda yaptığı konuşmada, her zaman sivil toplum kuruluşlarına önem verdiklerini belirterek, bu kurumların önemini anlattı.

Hangi alanda çalışma yaparlarsa yapsınlar, millet olarak ortak bir hedeflerinin olması ve adımların aynı istikamette atılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Yani her birimiz farklı oklar atabiliriz, atacağımız oku aynı istikamete atalım ki hedefe ulaştırabilelim. Eğer birimiz başka bir yöne, bir başkası başka bir yöne yürürse o zaman millet olmak vasfını kaybederiz. Millet olarak herkes başka bir tarafa çekerse, yönetilemez bir hale gelir. Ortak hedeflerde buluşup daha ileriye gitmek mümkün olmaz." dedi.

Bu çerçevede Türkiye'nin bugün geldiği noktada önemli bir ivmeyi yakaladığını gördüklerini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tane temel hedefimizin topyekün bütün Türkiye'nin, bütün aziz milletimizin fertlerinin ortak hedefi olması gerektiğinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi, yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak irade ve azmidir. Türkiye Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın birikimine sahip olarak, üzerinden binlerce yıldır geçen medeniyetlerin birikimine sahip olarak öyle sıradan bir ülke değildir. Türkiye başkalarının gösterdiği hedefler istikametinde yürüyecek bir ülke hiç değildir. Türkiye'nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. Hele içinde bulunduğumuz coğrafya, Balkanlar'dan ta Mısır'a kadar inen bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir. Türkiye güçlü olursa, Türkiye ayakta durursa sadece Türkiye kazanmaz, güçlü ve büyük bir Türkiye'de bütün bu bereketli hilalin bereketli toprakları kazanır. Bu ülkenin bütün insanları, bütün halkları kazanır. Onun için bizim her alanda güçlü olma mecburiyetimiz vardır."

Kurtulmuş, bu milletin ikinci büyük hedefinin ise dünyadaki mazlum ve mağdur bütün halkların gözünün içine baktığı bir ülkenin fertleri olarak, adil ve hakkaniyetli bir dünya sistemi kurulması için canla, başla çalışmak olduğunu söyledi.

Dünyada hem siyaset alanında hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yepyeni bir mimariye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın kurum ve kuruluşlarının hiçbirisi hakkaniyetli ve adaletli değildir. Böyle olduğu için işte görüyoruz Suriye'deki savaş 10'uncu yılını aşmış vaziyette. Dünya bu savaşı durdurabilecek hiçbir performansı, hatta hiçbir niyeti ortaya koyamıyor. Aynı şekilde dünyanın birçok yerinde açlık ve kıtlık küresel bir sorun haline gelmiş olmasına rağmen kimse kılını kıpırdatarak, bu sorunları çözmek için yol almıyor. Bütün bu sorunları çözebilecek bir uluslararası anlayışa ihtiyaç vardır. Bunu da büyük bir medeniyetin mirasına sahip olarak, geçmiş bütün büyük medeniyetlerin mirasına sahip olarak burada öncülük yapma görevi de Türkiye'nin, aziz milletimizin omuzlarının üzerindedir. Onun için bu iki değerli ödevimizi, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak, adil ve hakkaniyetli bir dünya kurmak için mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin soru, talep ve sorunlarının konuşulduğu toplantı, basına kapalı devam etti.

Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir
Kurtulmuş: Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir

Sivil Toplum Kuruluşları, Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş: "Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiştir" - Son Dakika
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