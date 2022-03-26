AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi - Son Dakika
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AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi

26.03.2022 14:53

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa'da Osman Gazi Türbesi'ndeki sancak nöbeti değişimini takip etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa'da Osman Gazi Türbesi'ndeki sancak nöbeti değişimini takip etti.

Bazı toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi önündeki sancak nöbeti değişimini izledi. Kurtulmuş daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde dua etti.

Kurtulmuş beraberindeki Bursa Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve milletvekilleri ile Saat Kulesi'nin bulunduğu alandan Bursa manzarasını izledi.

Aktaş, aynı bölgede bulunan Sümbüllü Bahçe Konağı'na gelen Numan Kurtulmuş ve beraberindekilere "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, Bursalı sufi, yazar ve halk şairi Üftade Hazretleri'nin türbesine de ziyarette bulundu.

AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi
AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kurtulmuş, Osman Gazi Türbesi'nde sancak nöbeti değişimini izledi - Son Dakika


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