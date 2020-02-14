AK Parti'li Kurtulmuş: "Soruşturma sonucunda mahkeme kararını verecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Kurtulmuş: 'Soruşturma sonucunda mahkeme kararını verecektir' - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş: "Soruşturma sonucunda mahkeme kararını verecektir"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş, sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahalede ederken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'le ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'li Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş, sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahalede ederken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'le ilgili açıklamalarda bulundu.


Çorum'da düzenlenen "İlmi ve İçtimai Yönleriyle Mehmet Atıf Efendi" sempozyumu için kente gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, burada bir gazetecinin Kadir Şeker ile ilgili sorusunu yanıtladı.


Devam etmekte olan bir soruşturma olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu Türkiye'nin çok hassas bir şekilde takip ettiği bir dava olacak bu. Adaletin yerini bulmasını bizde temenni ediyoruz. Mahkeme aşamasında, soruşturma aşamasında olan bir konuyla ilgili şöyledir, böyledir diye bir şey söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bütün Türkiye hassasiyetle buradan adaletin gerçekleşmesini ve gerçekten birisine yardım ederken bu sonuçla karşılaşan Kadir Şeker'in bu yargılama bir şekilde kurtulmasını bekliyor. Dolaysıyla devam eden bir soruşturma. Herhalde o soruşturma vakit alacaktır. Bu soruşturma sonucunda mahkeme kararı verecektir" dedi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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