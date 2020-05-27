AK Parti'li Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet kıyamete kadar Menderes ve arkadaşlarını rahmetle, darbecileri ise lanetle hatırlayacaktır.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet kıyamete kadar Menderes ve arkadaşlarını rahmetle, darbecileri ise lanetle hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"27 Mayıs, hukuk devleti idealini içine sindiremeyen darbecilerin tarihimize düşürdüğü kara bir lekedir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimizin helal oylarıyla iktidara taşıdığı Demokrat Parti ve Menderes'i içine sindiremeyenler, milli iradeyi sandıkta yenemeyeceklerini anlayınca, hain bir darbe planını hayata geçirdiler. Darbe, siyasi ahlaksızlıktır, hukuku hiçe saymaktır, vatana ihanettir. 27 Mayıs'ta idamla yargılanan sadece merhum Menderes değil, onun şahsında bir milletin onuru ve geleceği olmuştur. Ezan şehidimiz Başbakan Adnan Menderes'i, bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Bu millet kıyamete kadar Menderes ve arkadaşlarını rahmetle, darbecileri ise lanetle hatırlayacaktır."

Numan Kurtulmuş, Menderes, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 09:39 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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