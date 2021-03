ANKARA AK Parti'li Kurtulmuş: Türkiye'nin daha güçlü ileriye yürümesi gerekir - Son Dakika

AK Parti'li Kurtulmuş: Türkiye'nin daha güçlü ileriye yürümesi gerekir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yaşadığımız dönemde Türkiye'nin daha güçlü, daha düzenli şekilde ileriye doğru yürümesi gerekir" dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş, OSTİM Teknik Üniversitesi'nce düzenlenen, Prof. Dr. Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora beratı tevcih edilmesi törenine katıldı. Törende, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu, Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Nevzat Kor, programa video konferans yöntemi ile katıldı.

'HER İKİSİNİN ORTAK BİR ÖZELLİĞİ VAR'

Kurtulmuş, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin örnek bir üniversite olduğunu, Türkiye'nin sanayileşmesi için verilen mücadelenin de önemli bir işaret taşı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, toplumun her alanında kalkınmanın eş zamanlı olarak sağlanmasının herkesin ortak hedefi olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız dönemde Türkiye'nin daha güçlü, daha düzenli şekilde ileriye doğru yürümesi gerekir. Üniversite ve sanayinin iş birliği içinde olmasını yıllardır konuşuyoruz. Bunun için OSTİM Üniversitesi bu fikirlerle doğdu. İnşallah bu örnek, Türkiye'nin başka şehirlerinde de örnek alınarak daha güçlü şekilde yolumuza devam etmemize vesile olur. Recai Kutan ve Nevzat Kor hocamız, bizim neslimiz bakımından Türkiye'de uzun nesiller boyunca süren, tanınan ve örnek alınan şahsiyetlerdir. İnsanların en büyük başarıları, insanlıklarıyla ortaya koyduğu değerlerdir. Recai Kutan, siyaset alanında kendisiyle aynı fikirde olan hatta kendisine karşı fikirde olanları bile saygı ve sevgi ile örnek aldığı siyasi şahsiyettir. Nevzat Kor hocamızın ayrı yeri vardır bizde. Her ikisinin ortak bir özelliği var. Birisi mühendislik bilimlerinde diğeri sosyal ve ekonomik bilimlerinde gittikleri her yerde fidan ekmişler ve en zor şartlarda büyüyerek bugün Türkiye'nin büyümesine katkı sunmuştur. Her iki şahsiyetin önemli özelliği de her dönemde mücadele içinde gayret içinde olmuşlardır."

Rektör Prof. Dr. Yülek ise, bilim dünyasına ve Türkiye'nin kalkınmasına verdikleri hizmetlerden dolayı fahri doktorayı takdim etmekten onur duyduklarını ifade etti. Ardından, Kutan'a ve video konferans ile programa katılan Prof. Dr. Kor'a fahri doktora beratı verildi.