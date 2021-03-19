ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir - Son Dakika

ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir

19.03.2021 11:46

AK Parti'li Kurtulmuş: Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilirAK Parti Genel Başkanvekili Numan kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, TBMM'de grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti.

AK Parti'li Kurtulmuş: Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, TBMM'de grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusunda bütün siyasi partileri samimi ve iyi niyetli olmaya davet etti. Kurtulmuş, "Önce biz niyetlerimizden sorumluyuz. Türkiye'nin 1982 Anayasası, ondan evvel 1961 Anayasası her ikisinin ortak tarafı darbe anayasaları olmalarıdır. Her ikisinin ortak tarafı otokratik anayasaları olmalarıdır. Maalesef her ikisinin ortak tarafı üzerinde kan lekelerinin olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye siyasetinin genel de bir sorumluluğu var. AK Parti olarak başından itibaren üzerinde durduğumuz Türkiye'nin tamamen sivil, bütün bu darbe tortularını ortadan kaldıran, demokrat, katılımcı, kapsayıcı ve milleti esas alan yeni bir anayasa yapma gücünü ortaya koyabilmesidir" diye konuştu.

'SİVİL ANAYASANIN YAPILMASI ELZEMDİR'

Kurtulmuş, çeşitli zamanlarda 1982 Anayasasının kısmen de olsa değiştiğini, ruhunun ise hala devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş, "1982 Anayasasında çok değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi getirildi. Çok önemli devrim niteliğinde adımlar atıldı. Eyvallah. Bunlar büyük siyesi başarılardır. Ama hala anayasanın ruhu ortadır. Orada maddelerin arasına gizlenmiştir. Mesela devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünden bahseder. Halbuki asıl olan millettir. Milletin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğünden bahsetmek lazım. Hak ve özgürlüklerden bahseder mevcut anayasa, çok güzeldir baktığınız zaman; ama hemen arkasından 'ama' ve 'fakat' diyerek bu hak ve özgürlükleri kısıtlayan bazı çok önemli maddeleri içerir. Bütün bunların gözden geçirilmesi sivil demokratik bir anayasanın yapılması elzemdir, vaciptir" diye konuştu.

'BİRİNCİ ADIM İYİ NİYET, SAMİMİYETTİR'

Yeni anayasa yapma konusunda Meclis aritmetiğinin ayrı bir konu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "AK Parti'nin anayasası olmaz, MHP anayasası olmaz, CHP'nin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur ve uzlaşma metinleri olur. Bunun için de herkesin öyle gizli kapaklı değil, kim anayasa ile ilgili ne konuşuyorsa, hangi değişiklik tekliflerini gündeme getiriyorsa biz istiyoruz ki beyaz bir sayfa açalım. Bu temiz sayfa ile birlikte herkes kendi anayasasını ortaya çıkarsın. Sonuçta siyaset uzlaşabilme meselesidir. Birinci adım iyi niyettir, samimiyettir. Herkes ne düşünüyorsa eteğindeki taşları döksün. 82 anayasasının bu darbeci anayasanın tortularından kurtulmak için bir imkandır. Sonrasına bakarız. Bundan sonra, 'Meclis aritmetiği yeter mi yetmez mi" bu ortaya çıkarılacak olan ittifakla, uyumla konsensüsle ilgili bir şeydir. Gönlümüz ister ki en yüksek konsensüsle bir anayasa çıkaralım" ifadelerini kullandı.

'ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULABİLİR'

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya gelmesinin ardından, Meclis'te grubu bulunan partilerle ortak bir çalışma grubu kurarak, müzakere edilebileceğini belirtti. Kurtulmuş, "Gönlümüz arzu eder ki gerekli çoğunluk olan 400'ü bulup bir anayasa çıkaralım. Ama eğer öyle olmazsa 360'ı almanız lazım. 360'ı bulacak bir anayasa üzerinde çalışacağız. Onun için diyoruz ki bütün partilere 'bu çalışmayı birlikte yürütelim'. Şu anda yeni anayasa ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklardan sonra partimiz içeresinde belli bir noktaya gelecek. Cumhur İttifakımız MHP ile müzakere edilecek. Diğer partilerle müzakere edilecek. Ama anayasanın değişeceği bellidir. Bunun yolu TBMM'dir. TBMM komisyonlarında müzakerelere başlamadan önce, gruptaki yönetici arkadaşların bir araya gelerek, belki ortak bazı çalışma grupları oluşturarak bu konunun samimiyetle müzakere edilmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir
ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir
ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir
ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir
ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir

Müzakere, AK Parti, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir - Son Dakika


Son Dakika

Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz 77 yaşındaki yaşlı adam minibüste 16 yaşındaki genç kıza elle cinsel saldırıda bulundu Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik         
12:03
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu         
11:50
İki bakan 60 hanenin küle döndüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu! Şikayetleri tek tek not ettiler İki bakan 60 hanenin küle döndüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu! Şikayetleri tek tek not ettiler         
11:43
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA-AK Parti'li Kurtulmuş Yeni anayasa için ortak çalışma grubu kurulabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei