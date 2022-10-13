AK Parti'li Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin (2) - Son Dakika
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AK Parti'li Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin (2)

13.10.2022 20:57
AK Parti'li Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin (2)

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN BU MİLLETE BİR ÖZÜR BORCU VAR'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il binasını ziyaret etti.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN BU MİLLETE BİR ÖZÜR BORCU VAR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il binasını ziyaret etti. Burada basın açıklamasında bulunan Kurtulmuş, "Rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın başarısının arkasındaki temel sebep bir vizyonlarının olmasıdır. Bir ortak hedefimiz var. Bu hedef çerçevesinde şimdiye kadar çok büyük işler yapıldı. Bu 20 yıllık hizmetleri vatandaşımız biliyor ve görüyor. Ama bundan sonraki süreçlerde AK Parti'yi sadece geçmişte güzel hizmetler yapan bir siyasi hareket olarak değil, Türkiye'nin geleceğinde de var olacak güçlü ve etkili bir siyasi iktidar olarak görmeyi milletimiz arzu ediyor" diye konuştu.Kurtulmuş, CHP'yi eleştirerek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millete bir özür borcu var. 1960 darbesinin arkasında duran kimdi? 12 Mart'ın arkasında duran hangi zihniyetti? 28 Şubat'ın, o tankların palet şakırtılarını alkışlayan hangi zihniyetti? 28 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde ikna odaları kuran ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önünde duran kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri değil miydi? Bugün bile kafaları bozulduğunda televizyonlara çıkıp 'ben başörtülü bir hakimin karşısında yargılanmam. Çünkü adaleti sağlayamaz' diyen CHP'nin zihniyeti değil miydi? Dolayısıyla özür dilemek çok mu zordu? 'CHP olarak yaptığımız bu yanlışlardan özür diliyoruz' demeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, -


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin (2) - Son Dakika

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