AK Parti'li Leyla Şahin Usta'dan "Paniğe gerek yok" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Leyla Şahin Usta'dan 'Paniğe gerek yok' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Leyla Şahin Usta'dan "Paniğe gerek yok" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin doğru olduğunu ve kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, devletin vatandaşın her ihtiyacını karşılamak için görev başında olduğunu bildirdi.

AK Parti'li Leyla Şahin Usta'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin doğru olduğunu ve kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, devletin vatandaşın her ihtiyacını karşılamak için görev başında olduğunu bildirdi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede etkin bir çalışma yürütüldüğünü, alınan önlemlerle rahat bir şekilde salgının üstesinden gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Salgının bütün dünyayı sardığını ve Avrupa'daki durumun çok iç açıcı olmadığını dile getiren Usta, Türkiye'nin salgına karşı tüm dünyaya örnek bir mücadele yürüttüğünü vurguladı.

Hükümet olarak gereken tedbirlerin tümünü yerinde ve zamanında aldıklarına dikkati çeken Usta, "Vatandaşlarımız da bizimle büyük bir uyum ve iş birliği içerisinde bu tedbirlerle ilgili yapması gerekeni yapıyor. Karşılıklı güvenle bu işi yürütüyoruz. Sağlık sistemimizin ve sağlık yapımızın tümüyle, sadece teknik açıdan değil sağlık çalışanlarımızla birlikte ne kadar güçlü olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk." ifadesini kullandı.

"Herkes pozitif vaka olduğunu düşünüp izole olmalı"

Kovid-19'a karşı topyekun mücadelenin önemine işaret eden Usta, "Bir tek kişinin bile bu konuda zaafiyet göstermesi çok riskli. Tek bir kişinin yaklaşık 25-26 kişiyi enfekte ettiğini biliyoruz. Bu sayı, kişinin ne kadar farklı kişilerle temas ettiğine göre daha da artabiliyor. Bu yüzden herkesin, kendisini pozitif vakaymış gibi düşünüp izole etmesi gerekiyor. Sokağa çıktığında maskesini takması, sosyal mesafeyi koruyarak, yapması gereken işi bir an önce halledip evine dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı duyurusuyla birlikte 31 ilde marketlere koşan vatandaşlarda oluşan panik havasını da değerlendiren Usta, şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağı virüsün şu an yayılma aşamasındaki durumunu etkin bir şekilde kontrol etmek için alınmış bir önlem. Özellikle havaların da iyi olması sebebiyle vatandaşlarımızın dışarı çıkıp farkında olmadan birbirini enfekte etmesini engellemek için yapılmış, ciddi bir önlem. Paniğe gerek yok. Bu devlet kimseyi aç bırakmaz. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla, kamu görevlilerimizle evleri dolaşıp, kapı kapı ekmek dağıtıyoruz. Fırınlar çalışıyor, eczaneler çalışıyor, sağlık kurumları çalışıyor. Temel ihtiyaç olabilecek her şey düşünülerek bir yasak uygulanıyor."

"40'a yakın ülkeye yardım gönderdik"

Usta, vatandaşların ilk anki endişesinin anlaşılabilir olacağını ancak duyarlı bir şekilde herkesin temastan uzak durması gerektiğini belirterek, "Biz birbirimize vermeyi, ikram etmeyi, paylaşmayı seven bir toplumuz. Biz birbirimizin halini hatırını gözetip dikkat eden bir toplumuz. Bugünler bize bu manevi yönlerimizi hatırlatan günler. Kimse endişe etmesin lütfen. Devletimiz kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak. İhtiyacı olan herkese, neye ihtiyacı varsa kapısına kadar ulaştırıyoruz." dedi.

Ülkenin, sağlık kapasitesinde dünyadaki en iyi örneklerden birini oluşturduğunu vurgulayan Usta, "Hastane doluluk ve yoğun bakım kapasitemiz daha yüzde 50'lerde. İnşallah tedbirlerle bu kapasitemizin kalan kısmını kullanmadan süreci tamamlamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin salgını, milletin duyarlılığıyla atlatacağını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bu sayede Türkiye kendi elektronik aksamıyla, bilgi teknolojileriyle, kendi solunum cihazını yapan bir ülke haline geliyor. Süreç, maskesini üreten, ihtiyaçlarını karşılayabilen, sadece kendisine değil, 40'a yakın ülkeye de yardım gönderen güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor. O yüzden bu süreci sadece salgının bize kattığı endişe ve panikleri yaşayarak değil, bu salgın sayesinde öğrendiğimiz, geliştirdiğimiz yanlarımızı keşfederek geçirmemizi tavsiye ediyorum."

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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