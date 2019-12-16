AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan haber, yaşam ve spor kategorilerini inceleyen Çam, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çam, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl tarafından çekilen "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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