AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan haber, yaşam ve spor kategorilerini inceleyen Çam, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çam, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl tarafından çekilen "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.