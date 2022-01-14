AK Parti'li Ünal: "Allah'ın izniyle bugünün de sorunlarını çözecek olan yine biziz" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin dünyadaki olumsuzluklardan etkilendiğini ancak bu sorunları çözecek olanın da AK Parti olduğunu belirtti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ile bir araya geldi.

Ünal, ziyaretteki konuşmasında, geleceğin kentlerinin, üretimiyle, istihdamıyla, yatırımıyla kendi ihtiyacını sağlayan şehirler olacağını, Adıyaman'ın da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın üretimini, ihracatını, istihdamını artıran bir şehir olduğunu, kentin geçmişte çevre illere işçi gönderirken bu sorunun artık büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Ünal, "Adıyaman'da yaşayan insanlar, ilde kalarak kendi işini kurabilmekte, yapabilmekte bu konuda gerekli destek ve teşvikleri alabilmektedir. Adıyaman Türkiye'nin en güvenli şehri ve bu yönüyle de en huzurlu şehir Adıyaman." dedi.

Ünal, 2001 yılından bu yana Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, salgınla birlikte dünyada ekonomik daralmanın oluştuğuna dikkati çekti.

Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Tedarik zincirine, üretime, lojistiğe varana kadar dünya bir sorun yaşıyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi sanki Türkiye ayrı bir gezegen, dünyada olanlardan etkilenmiyormuş gibi davranıyor. Biz de dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki olumsuzluklardan haliyle etkileniyoruz ama bu sorunları çözecek olan yine AK Parti. Bundan eminiz. Artık 1950, 1960, 1970, 1980'lerin sorunlarını konuşmuyoruz. Çünkü bunları çözdük. Bugün hangi sorunları konuşuyoruz, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Oysa ben hatırlıyorum, 1970, 1980, 1990'larda Türkiye'nin sorunlarının çözülmeyeceğine inanılırdı. İnsanlar, 'böyle gelmiş böyle gider' derdi. AK Parti 'böyle geldi, böyle gitmez' dedi ve Türkiye'nin sorunlarını çözdü. Şu an bugünün sorunları var, Allah'ın izniyle bugünün de sorunlarını çözecek olan yine biziz. İnşallah Adıyaman'ımız önümüzdeki 5 yılda güzel yerlere gelecek."

Ünal'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.