AK Parti'li Mahir Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik - Son Dakika
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AK Parti'li Mahir Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik

02.06.2022 12:55

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal katıldığı canlı yayında, tepkilere neden olan sosyal medya düzenlemesi hakkında sorulan, "Bu düzenleme ile seçimlere hazırlık mı yapılıyor, bunlar doğru mu?" sorusuna yanıt verdi. Ünal, "Asla. Biz insanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik. Ama birileri dezenformasyonun yayılmasını umut ediyor. Halkı, korku paniğe sevk etmekte ilgili suçlar TCK'da var zaten." yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın kendisine yönelttiği soruları yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İNSANLARIN SESİNİ KISMAK İSTESEK TCK'YA YENİ BİR SUÇ EKLERDİK"

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Ünal, Canova'nın "Bu düzenlemenin seçimlere dönük bir hazırlık olduğu konuşuluyor. Gerçekten böyle mi yapıyorsunuz, bunlar doğru mu?" sorusunu yanıtladı. Ünal, "Asla. Dijital dönüşüm pandemiyle birlikte 10 yıl erken geldi. Dezenformasyon kavramı bütün ağırlığıyla dünyanın gündemine geldi. 1 yıldır da bizim gündemimizde. Biz bu konuda görüşler alarak teklif hazırladık. Siz bir teklif hazırlarsınız Meclis'e getirirsiniz. Komisyonlarda görüşülür. Dün ve önceki gün birçok tarafla görüştüm. 3 aşamada bütün taraflar gelir, önerilerini dile getirirler. Bu konu siyasetle ilgili bir konu değil. Bir televizyon kanalı dedi ki, paylaşım yapanlara ceza geliyor... Daha teklifi okumadıkları anlaşılıyor. Bütün söylediği bir şey var: Hakikati kaybedersek, her şeyi kaybederiz. Şimdi hakaret, karalama bu suçlar Türk Ceza Kanunu'nda işlenmiş. Başından beri suç olarak tanımlanmış. Biz insanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik. Bakın bunu Almanya yaptı. İtibar suçu diye bir suç ekledi." dedi.

"DEZANFORMASYONUN YAYILMASINI UMUT EDİYORLAR"

"İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir. Birileri dezenformasyonun yayılmasından medet umuyor. Dezenformasyon bir bumerang gibidir, herkesi vurur. Muhalefet kanun teklifini okumadan eleştiri yapıyor." diyen Ünal şöyle devam etti:

"1. Aşamada sadece halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacı olacak. Bu amacın gerçeği aykırı olarak bilgiyi dezenformasyon olduğunu bağımsız ve tarafsız olarak hakim karar verir. Kamu düzenini, kamu barışını bozma amacı olduğu tespit edilmeli ayrıca. Herhangi bir şekilde risk söz konusu ise ifade özgürlüğüne temas ettiği için temyiz yolunu açtık. Birileri dezenformasyonun yayılmasını umut ediyor. Halkı, korku paniğe sevk etmekte ilgili suçlar TCK'da var zaten." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKMIYOR"

Ünal, muhalefet ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ise şunları söyledi: "Seçim tarihi belli. Bu ülkede seçimlerin tarihinde yapılacağı çok açık, Haziran 2023. Siz 6'lı masada toplanacaksınız, dağılacaksınız aday yok. Siz aday mısınız değil misiniz? Geçmişten günümüze baktığımızda geçmişte bütün seçimlerde kaybetmiş bir muhalefet. Anladığım kadarıyla seçimi kazanamayacaklarını anladıkları için oluşturmaya çalıştıkları bir yapı var. Adayım diyemiyor. CHP lideri yüreği yetiyorsa hodri meydan desin. O yapı CHP liderinin adaylığına sıcak bakmıyor."

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Mahir Ünal, AK Parti, Tck, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Mahir Ünal'dan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması: İnsanların sesini kısmak istesek TCK'nın içine yeni bir suç olarak eklerdik - Son Dakika
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