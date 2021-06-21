AK Parti'li Mahmut Atilla Kaya: "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi" - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve gece saatlerinde şebeke suyu nedeniyle fenalaştıklarını iddia edenlerin hastanelere başvurmasıyla ilgili "CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı açıklamada Gaziemir ilçesinde Gazi ve Menderes mahallelerinde muhtarları ziyaret ettiğini, esnaf ziyaretleri yaptığını belirtti.

İzmir'de vatandaşın sorunlarını umursamayan bir yerel yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduklarını kaydeden Kaya, vatandaşların evlerindeki musluklardan akan suda kötü bir koku geldiği yönündeki şikayetleri üzerine şunları kaydetti:

"İzmir'de trafik felç haline gelmiş durumda. Trafikte bir yerden bir yere gitmek mümkün değil, hemşehrilerimiz büyük çile çekiyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle körfezin kokusuna şehrin bütün sokaklarını saran kötü koku da eklendi. Güzel İzmir'imizin sokaklarını lağım kokar hale getirdiler. Bütün bunlar yetmezmiş gibi evlerdeki musluklardan akan su da kokmaya başladı. Şehrinin insanına temiz su bile sağlayamayan bir yönetimden bahsediyoruz. CHP belediyeciliği sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Sayın Soyer'in kentteki yoğun trafiğe bulduğu çözüm, 'insanlar araçlarıyla trafiğe çıkmasın' şeklindeydi. Akıllara zarar bu çözüm önerisi, yaşanan her sorunda akıllarına geliyor. 'Trafik çok, araçların kontaklarını kapatın, sular koktu muslukları kapatın'. İzmirli hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeye devam ediyorlar."