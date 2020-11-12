AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi - Son Dakika

AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi

12.11.2020 18:23
AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi, System.String[]

ASKİ'ye ait bazı taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine ilişkin basın açıklaması yapan Büyükşehir Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın iptalini istedi.

ASKİ'ye ait bazı taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine ilişkin basın açıklaması yapan Büyükşehir Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın iptalini istedi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar ile ilgili açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Sözcüsü Mustafa Arı, AK Parti Aydın İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tartışmalı geçen ASKİ Genel Kurulu'nda ASKİ'ye ait olan 168 adet taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesinin usulsüz olduğuna ileri süren Arı; "Biz, söz konusu devir işlemine kategorik olarak karşı değiliz. Ancak kabul edilmiş ve uygulanmakta olan bir bütçenin iki faslı arasında, miktarı ne olursa olsun bir aktarma yapılması söz konusu olduğunda dahi konu ilgili İhtisas Komisyonu'nda değerlendirilip bir rapora bağlandıktan sonra Meclisin oyuna sunulması gerekirdi. Muhtelif büyüklüklerde 168 adet parselden oluşan taşınmazın devrinin komisyonunca incelenmeden, alelacele oylanmasını hem usul bakımından hem de esas bakımında yanlış buluyoruz. Konu ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunda incelendikten sonra Genel Kurul'da oylanması gerekirdi" dedi.

"İlgili kararın iptalini istiyoruz"

İlgili maddenin ASKİ Genel Kurulu'nda alelacele bir şekilde meclise sunularak oy çokluğu ile kabul edildiğinin altını çizen Mustafa Arı; "Bizler daha red gerekçelerimizi bile kurula sunamadık ve alelacele bir biçimde bu madde kuruldan geçirildi. Bu aceleciliğin altında Çerçioğlu'nun açıklamadığı başka bir sebep mi var? Yangından mal kaçırır gibi alınan bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve oy çokluğuyla alınan bu kararın iptali için idari ve hukuki yollara başvuracağız. Söz konusu parsellerden, konumu itibariyle halihazırda Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde bulunan cadde, bulvar, park, meydan gibi yerlerde olup 'amaca uygun' kullanılması mümkün olanların Büyükşehir Belediyesi'ne, diğer parsellerin ise ilgili İlçe Belediyesi'ne devri gerektiği kanaatindeyiz. Hangi parsellerin Büyükşehir Belediyesi'ne, hangi parsellerin ise ilgili İlçe Belediyesi'ne devredileceğinin ise İhtisas Komisyonunca incelenerek kararlaştırılmasının usul ve hukukun bir gereği olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi
AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi
AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi

Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Aydın, ASKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok         
17:34
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi         
17:01
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu         
16:24
Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer         
16:07
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 18:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei