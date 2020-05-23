AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Musa Kazım Şahin (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kağızman ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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