Üye Girişi
AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

04.12.2021 23:16
AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Soma'da madencilerle bir araya geldi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Soma'da madencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un da eşlik ettiği Özkan, madencilerin gününü kutladı.

Özkan, yaptığı açıklamada, yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerin alın teriyle kömürün karasını harmanladıklarını belirterek, madencilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu
AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

Mehmet Ali Özkan, AK Parti, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? 17:57 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! 15:01 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket 10:51 Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket

Son Dakika Haberleri
23:20 Dünya bu golü konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında imkansızı başardı
23:00 Alişan-Buse Varol çiftinin boşanacakları söylentilerini güçlendiren fotoğraf! Herkes aynı ayrıntıyı yakaladı
22:50 Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı
22:49 Usta gazetecinin oğluyla Fatih Terim'in kızı tartıştı: Konuşmak için konuşma
22:42 Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan açıklama yaptı
22:19 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi
22:09 Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi
22:07 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti
21:24 Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var
21:04 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
Dünya bu golü konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında imkansızı başardı Dünya bu golü konuşuyor! Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında imkansızı başardı         
23:20
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü         
17:54
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 23:26:00. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement