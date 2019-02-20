Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Mersinli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet

AK Parti'li Mersinli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet

2 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitinge davet etti.

AK Parti'li Mersinli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet, System.String[]
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitinge davet etti.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa mitingiyle açıklamalarda bulundu. Başkan Mersinli, tüm Manisa halkını 21 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti. Mersinli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bildiği gibi dünya liderimiz, mazlumların umudu, Cumhurbaşkanı ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm Manisa halkını bu tarihi güne tanıklık etmeye davet ediyoruz. Ben tüm kalbi duygularımla inanıyorum ki Manisa halkı Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi bugün de bağrına basacak, birlik beraberlik ruhuyla aday tanıtım mitingimizi gerçekleştireceğiz ve genel başkanımızı Manisa'da en iyi şekilde ağırlayacağız." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Manisa, AK Parti, Mersinli, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Sokağa Serilen Halılar, Ne Kadar Çok Eskirse O Kadar Çok Değer Kazanıyor Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:27:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Mersinli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]