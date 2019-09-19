Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Mersinli Salihli'de açıklamalarda bulundu
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AK Parti'li Mersinli Salihli'de açıklamalarda bulundu

1 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

AK Parti'li Mersinli Salihli'de açıklamalarda bulundu, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.


AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Salihli'de çiftçilerle bir araya geldi. AK Parti il ve ilçe yönetimiyle birlikte çiftçileri yerinde dinleyen Mersinli ardından AK Parti Salihli İlçe Başkanlığına geçti. İlçe başkanlığında açıklamalarda bulunan Mersinli, "Tarım ve Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin her türlü mağduriyetinin üreticiyi koruma noktasında yanındadır. Ortada üzüm üreticimizin herhangi bir mağduriyeti yoktur. 19 Eylül günü yani sadece bugün, Toprak Mahsülleri Ofisimiz 400 üreticimizden, 11 milyon lira tutarında üzüm alımı yapmıştır. Üzüm alım işleyişinde herhangi bir sorun olmadığı gibi memnuniyet oranı da oldukça yüksektir. Üzüm alımları başladığı günden bu yana üreticiden yoğun bir ilgi ve alaka vardır. Devletimiz, hükümetimiz çiftçilerimizin her zaman yanında olmuş, bugünden sonrada olmaya devam edecektir" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
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