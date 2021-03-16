AK Parti'li Metin Yavuz: "Vatan topraklarımız, sözde haritalarda art niyetli olarak farklı gösterilmiştir" - Son Dakika

AK Parti'li Metin Yavuz: "Vatan topraklarımız, sözde haritalarda art niyetli olarak farklı gösterilmiştir"

16.03.2021 14:13
AK Parti'li Metin Yavuz:

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Son günlerde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımız, bazı sözde haritalarda art niyetli olarak farklı gösterilmiştir.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Son günlerde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımız, bazı sözde haritalarda art niyetli olarak farklı gösterilmiştir. Hasta ruhlu bu kişilerin, ülkemize yönelik akıl almaz bu davranışları da tarihe not edilmiştir." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin komşuları ve diğer ülkelerle kavga eder gibi gösterilmeye çalışıldığını, bu yönde bir algının oluşturulduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözüne işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu ilkeyi bir devlet prensibi olarak benimsemiş ve günümüzde halen korumaya devam etmektedir. Amacımız bölgeden başlayarak, tüm dünyanın büyümesine, gelişmesine ve barışına katkı sağlamaktır. Ancak son zamanlarda görünen o ki Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden biri olan barış ilkesi, başkaları tarafından yanlış anlaşılmıştır. Son günlerde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımız, bazı sözde haritalarda art niyetli olarak farklı gösterilmiştir. Hasta ruhlu bu kişilerin, ülkemize yönelik akıl almaz bu davranışları da tarihe not edilmiştir."

Yavuz, aynı kişilerin, başta PKK-YPG gibi bölücü terör örgütlerine de maddi ve manevi destek verdiğini, Türk milletinin, "kendini bilmez ve sözde harita mühendislerine" yeri geldiğinde, bu yaptıklarının hesabını soracağını söyledi.

Yerli ve milli silah teknolojisine yönelik çalışmaların önemine değinen Yavuz, "Daha düne kadar, İsrail ve ABD'den mecburi olarak aldığımız İHA ve SİHA'ları, parasını vermemize rağmen gerekli teknik desteği vermedikleri için uçuramamıştık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteği ile Türk mühendislerinin feraseti ile dünyaya adı altın harflerle yazdırılacak tamamı milli ve yerli yeni nesil silahlar üretildi. Suriye'de özellikle İdlib bölgesine yoğunlaşan Bahar Kalkanı Harekatı'nda ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde başrol oynayan yerli ve milli İHA ve SİHA'lar, yeni nesil savaş araç ve gereçleri olarak tarihe geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Metin Yavuz: 'Vatan topraklarımız, sözde haritalarda art niyetli olarak farklı gösterilmiştir' - Son Dakika


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