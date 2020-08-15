AK Parti'li Milletvekili Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile toplantı yaptı - Son Dakika

AK Parti'li Milletvekili Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile toplantı yaptı
AK Parti 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile görüştü.
AK Parti 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, 11 Suriyeli aşiret reisi ile görüştü. Aşiret reisleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını iletti.
Ankara'da 11 Suriyeli aşiret reisi AK Parti 22. Dönem Milletvekili Mahmut Kaplan'la görüştü. Görüşmede aşiret reisleri Türkiye'ye bağlılıklarını bildirdi. Gerçekleştirilen toplantıda başta Suriye olmak üzere bölgedeki konular görüşüldü. Aşiret reisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kalbi bağlılıkları teyit etti. Görüşmeler çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin dikkatle de takip edildiği belirtildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:59
Kaynak: İHA
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