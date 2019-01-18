AK Parti'li Milletvekilleri Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti'li milletvekilleri Hakkari'de kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
AK Parti'li milletvekilleri Hakkari
'de kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
AK Parti MKYK Üyesi Mardin
Millet vekili Orhan Miroğlu
Hakkari Millet vekili Husret Dinç
, Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim
ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür
, bir otelde düzenlenen yemekte kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek yerel seçimlerle alakalı genel bir değerlendirme yaptı.
AK Parti heyetinin yarın Hakkari Spor Salonunda düzenlenecek olan 31 Mart 2019 yerel seçim adayları AK Parti Hakkari aday tanıtım toplantısına katılacakları öğrenildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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