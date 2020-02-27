AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış - Son Dakika

AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış

6 saat önce

AK Parti'li milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 1 milyon 600 bin lira bağışta bulundu.

AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış, System.String[]

AK Parti'li milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 1 milyon 600 bin lira bağışta bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin milletvekillerinin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere bağışta bulunduğunu bildirdi.

AFAD Başkanlığına gönderilen bağış tutarının 1 milyon 600 bin liraya ulaştığını belirten Soylu, AK Parti Grup başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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