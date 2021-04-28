AK Parti'li milletvekillerinden 'soykırım' tepkisi - Son Dakika

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti'nin Kars, Ardahan, Van ve Erzurum milletvekilleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözde, 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ermeni mezalimine birinci derecede maruz kalmış bölge vekilleri olarak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' diye tanımlayan açıklamasını reddettiklerini belirtti. Atalay, "Ermeni diasporası ve onların yalanlarına ikna olmuşların yaptıkları şeyin, hakikatin yarısına kör, sağır ve dilsiz kesilmekten öte bir anlamı olmadığı açıktır. Zira tek taraftaki kayıpları sayacak olursanız zorunlu olarak her savaşı soykırım olarak tanımlamak zorunda kalırsınız. 'Soykırım' yalanına tercümanlık yapan ABD ve benzeri ülkelerin yaptıkları şey tam da bundan ibarettir" dedi.

HDP'YE TEPKİAtalay, HDP'nin, sözde 'soykırım' iddialarına karşı gösterdiği tavrı eleştirerek, "ABD ve Avrupa devletlerinin yaptıklarından daha ziyade şaşırtan ve üzen şey, HDP'nin sözü ve tavrı olmuştur. Moğol ve Haçlı seferlerine de maruz kalmış Kürtlerin silahlı Ermeni örgütlerden çektikleri en alçak saldırılara, vahşetlere, mezalime bu derece kör, sağır, dilsiz kalmalarını izah edecek tek şey, ihanettir. Kürtlerin tarihine, acılarına, yakılan bedenlerine, çiğnenen ırzlarına, talan edilen maddi ve manevi tüm varlıklarına ihanettir" diye konuştu.