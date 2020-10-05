AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki...

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki vatandaşlarımızın doğalgaza ulaşımı için LNG ve CNG kullanılmasının önünü açıyoruz.

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

"Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki vatandaşlarımızın doğalgaza ulaşımı için LNG ve CNG kullanılmasının önünü açıyoruz. Yapı kalıt belgesi alan illerde toplu bulunan illerde doğalgaz bağlanması için düzenleme yapacağız"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki vatandaşlarımızın doğalgaza ulaşımı için LNG ve CNG kullanılmasının önünü açıyoruz. Yapı kalıt belgesi alan illerde toplu bulunan illerde doğalgaz bağlanması için düzenleme yapacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de açıklama yaparak, 47 maddeden oluşan kanun teklifini Başkanlığa vereceklerini belirtti. Muş, "Maden arama işlerinde ruhsatların birleştirilmesi firmanın borcu olmaması gerekiyordu, 18 kalemdi, ana unsurlar kalmak üzere ufak tefek meselelerde ayrıntılarda borcu yoktur yazısı aranmayacak. Madendeki ruhsat işlerinin hızlı işlemesini istiyoruz. Süre uzatımı alamıyorlardı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'na faaliyeti bir yıl uzatma imkanı veriyoruz. Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki vatandaşlarımızın doğalgaza ulaşımı için LNG ve CNG kullanılmasının önünü açıyoruz. Yapı kalıt belgesi alan illerde toplu bulunan illerde doğalgaz bağlanması için düzenleme yapacağız" dedi.

Macron'un İslam ile ilgili açıklamalarına yönelik olarak Muş, "Fransa kendisini ifade özgürlüğünün, din ve vicdan özgürlüğünün beşiği olarak ifade ediyor, ama son zamanlarda Macron'un yaptığı açıklamalarla hızla başka bir noktaya yuvarlandığını görüyoruz. İslam aydınlatılmış bir dindir. Fransa ya da Macron'un bununla ilgili söyleyecek söz söyleme pozisyonu bulunmamaktadır. Bu söylemler Fransa'da oluşturmaya çalışılan baskının göstergeleridir. Kabul etmek mümkün değildir, Müslümanlara hakarettir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti içindeki çekişmeye yönelik soruya Muş, "İYİ Parti'de siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor. İYİ Parti bir taraftan HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak tanımlıyor, bir taraftan İYİ Parti içindeki bir grup HDP ile ittifaktan vazgeçmek istemiyor, başka bir grup da buna itiraz ediyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamlarına ilişkin olarak değerlendirme yapan Muş, hedeflerini yakalamak istediklerini vurgulayarak, "Pandemi sürecinde bunları yaşıyoruz. Dünyadaki ekonomik aktivitelerin kısıtlı olduğu dönemlerde Türkiye makro ekonomik hedeflerini yakalamak için büyük çaba gösteriyor" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki...

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: 'Boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu illerimiz var. Buradaki... - Son Dakika


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