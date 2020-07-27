AK Parti'li Muş: Bu dostlar kim? - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 37'nci Olağan Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" açıklamasına ilişkin, "Bu dostlar kim, bu dostların isimleri yok mu, bu dostların isimleri neden saklı tutuluyor? Bu dostları kamuoyuna açıklasalar da biz de görsek. Mesela kayyumlara karşı çıkan, PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP var. Dostlar acaba HDP mi?" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DHA'ya açıklama yaparak, hafta sonu gerçekleşen CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nı değerlendirdi. Muş, Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasına vurgu yaparak, "Söylemler aynı. Kemal Bey'in ilk genel başkan olduğu günden bugüne kadar yapmış olduğu konuşmaların aynısı. Bundan önceki bütün kongrelerinde de aynısını söyledi" diye konuştu.